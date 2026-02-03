BTS光化門回歸騷Netflix 3.21直播 隔3年多首以完整陣容公開演出

Netflix今日宣布《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》將於3月21日，香港時間晚上7時，在該平台作獨家全球同步直播。

巡唱明年殺入香港

演唱會將在首爾象徵性地標「光化門」舉行，並現場直播，為3月20日發行的新專輯《ARIRANG》造勢，BTS成員RM、Jin、SUGA、J-Hope、Jimin、V與Jungkook退伍後，相隔3年多首次以完整陣容公開演出。BTS第5張新專輯《ARIRANG》探索他們的身份認同與根源。BTS將早前亦宣布《ARIRANG》世界巡唱，橫跨34個地區、82場演出，足跡遍及北美、拉丁美洲、歐洲、中東及香港等亞洲地區。《BTS：天團回歸》的回歸專輯製作過程的紀錄片，也將於3月27日於Netflix獨家上架。