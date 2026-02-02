郭富城以「馬年大使」身份亮相馬會盛事 陳慧琳化身「財運吉星」勁歌熱舞 農夫夥拍麥玲玲唱《風山水起》獻祝福

由香港賽馬會舉辦的年度賀歲盛事「馬年賽馬日 」將於大年初三 ( 2月19日 ) 隆重舉行。歌影巨星郭富城今年首度以香港賽馬會「馬年大使」的身份，現身馬場參與盛事，向大家拜年及送上祝福！郭富城表示：「作為馬年大使，非常有使命感，希望把最大的祝福送給廣大市民，一起分享過年的旺氣和喜悅。」

Kelly事隔3年再臨馬場

今年「馬年賽馬日 」新春綜合匯演星光熠熠！大會特意邀請到樂壇天后陳慧琳（Kelly）擔綱表演嘉賓，與大家共賀新歲。Kelly將化身「財運吉星」以多首勁歌熱舞震撼登場，向全場送上滿滿活力與新春好運祝福。同場亦有鬼馬幽默的人氣組合農夫FAMA首度亮相馬場，除了大唱熱門歌曲，更與麥玲玲師傅齊rap經典歌曲，其後一同為大家送上馬年祝福及開運貼士，齊齊大放笑彈！

事隔三年再度親臨馬場表演，Kelly難掩期待之情：「馬年當然要一馬當先入馬場過新年啦！好開心今年可以重返馬場，喺呢個特別又重要嘅節日同大家一起過新年，真心非常期待！三年前喺度表演嘅時候，現場氣氛非常熱烈，令我留下難忘嘅回憶，所以今次我都準備咗幾首up beat嘅歌，要將滿滿正能量送俾每一位入場觀眾！」

農夫首次踏上馬場表演台

首次於馬場亮相的人氣組合農夫FAMA緊接登場，獻唱熱門歌曲，以其鬼馬獨特的風格帶動全場歡樂氣氛。20年前，麥玲玲師傅以玄學家身份破天荒與農夫跨界合作，推出爆紅Rap歌《風生水起》，至今仍是許多人心中的經典！今年「馬年賽馬日 」，農夫將再度夥拍麥玲玲師傅現場演繹這首經典人氣之作《風生水起》，寓意大家新一年運勢騰升、財源廣進。對於首度在沙田馬場演出，農夫表示：「第一次踏上馬場表演台感覺特別新鮮！我哋好期待呢個舞台，希望用音樂同歡笑陪大家過個開心馬年。祝每位觀眾新一年好似我哋同玲玲師傅合唱首歌咁，撈到風生水起、笑口常開！」麥玲玲師傅除獻聲合唱外，亦將為觀眾送上專屬馬年開運貼士及新春祝福。