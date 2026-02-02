徐小鳳、陳美齡大讚《新龍門客棧》加入AI運用 載譽重演三場圓滿收官

嶄新粵劇《新龍門客棧》載譽重演 昨晚假西九戲曲中心完成一連三場(2026年1月30/31及2月1日)演出，三場皆全滿，在觀眾掌聲及喝采讚好之下圓滿收官，除了贏得觀眾口碑，同時徐小鳳、陳美齡、尹飛燕、吳美英、張德蘭與夫婿楊偉誠、何文匯博士、查小欣等嘉賓專程入場欣賞。《新龍門客棧》上次首演，舞台呈現整間客棧，再以投影加聲效，已令觀眾睇到嘩嘩聲，今次即使重演，創意班主彭美施都加插更多新意，開場介紹一眾演員出場，更運用AI人工智能，演員躍動於龍門客棧舞台，讓觀眾一開場已驚喜。

武術總監韓燕明精心設計，突顯每位文武生及刀馬旦身手，輕功王莫華敏的輕功跳躍、演忠烈俠士梁兆明的穩打穩紥功架、梁振文的扇功、梁燕飛以水袖與廖國森對打一幕等，讓觀眾睇得精彩。劇中飾演奸官郭德的符樹旺的武功更大放異彩，最後由四大高手李龍、梁兆明、王志良及梁振文聨手以不同武功、武器圍攻夾擊符樹旺，這一幕配上迫真刀光劍影聲效，觀眾睇得肉緊！

觀眾不捨兩度謝幕

完場時觀眾不願走等謝幕，在熱烈掌聲下，一眾演員與施姐一起兩度謝幕，施姐表示：「必須先多謝觀眾買票入場支持，即使重演也等如重新演繹，希望觀眾每次入場都有新意及驚喜，還要武術總監韓燕明的武術設計及台前幕後全心配合，成就一齣讓觀眾回味的好戲！」李龍亦表示：「演出前大家都好緊張，轉眼就已經順利完成，希望帶給大家有視聽之餘，繼續支施姐作品！」

符樹旺更妙喻施姐為武林盟主，他對觀眾說：「多謝各位江湖俠客來到我們武林大會，今晚雖然無酒無菜，但以薄藝呈獻，更要多謝我們施姐這位武林盟主，希望好快江湖再見！」觀眾給這位大奸人熱烈掌聲歡呼，而武功了得的莫華敏更是怕醜仔一名，觀眾熱烈拍掌給他鼓勵，他表示這三日打得過癮，多謝施姐給他們機會各自發揮。

尹飛燕、吳美英激讚有驚喜

昨晚徐小鳳與陳美齡均抽空到場欣賞，她們分別入後台探班，小鳳姐大讚好好睇，意料之外的精彩，各位演員也唱得好，施姐指她起用很多年輕小生花旦，推動年輕化，當然也要有李龍等前輩扶持。剛留在香港的陳美齡入後台探班亦大讚梁非同好靚女，她特抽空欣賞《新龍門客棧》，她大讚：「我睇到是傳統粵劇揉合現代概念，感覺雙重享受；同時看粵劇我第一次看到AI，所以覺得很新鮮。還有佈景、燈光都很漂亮。施姐真的很有心思，將一個這麼寶貴的中國傳統，帶到現代世界。」首演與重演都有來捧場的尹飛燕表示：「我覺得今次看比上次更加進步，我很欣賞每幕的出入位，將電影的元素放在粵劇，其實是很難的，今次各有表現的確做得好，我覺得已經把我們的粵劇帶領再上一步，非常成功。」吳美英則表示：「每位演員都很投入，做到他本身劇中人的個性，而且整齣戲緊湊了很多。這次有AI出現令我有一種很驚喜，整齣戲節奏更加投入和順暢很多，讓觀眾感覺到電影和舞台、粵劇融合在一起，絕對值得讚。」