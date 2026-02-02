李佳芯曬素顏零添加靚樣 獲封「零死角」女神 直言生活「頻撲」談修行

現年43歲的視后李佳芯（Ali），自去年宣布離開效力多年的TVB、回復自由身後，事業動向一直備受關注。她早前宣布自組工作室，又積極轉型與圈中好友梁嘉琪、楊潮凱聯手開拍片頻道「H3O」，最近更有指她與前港姐徐淑敏（現名徐菁遙、Suki）老公黃浩簽約了三部電影，工作可謂排山倒海。今日（2日) Ali 就在社交網發文自勉。

Ali獲網民留言鼓勵

Ali在社交網貼出兩張自拍照，相中見她素顏上陣，零添加狀態下，超近距離鏡頭幾乎亦看不見毛孔，白皙無暇肌膚令人羨慕。Ali 露出微笑，並有感而發寫道：「最近有點頻撲，專注於頻撲、也專注於處理事情，假若生活有太多無可避免、假若人生都需要一一體驗，嘗試發願，把可以及有能力做的事專注做好，讓它流動、隨它轉化，盡人事、也是在修行。」雖然Ali 未有透露遇上什麼困難，但網民都紛紛留言鼓勵她：「適當時候要放鬆一下」、「保重身體」、「盡了力就可以」，更有不少人大讚她美得如仙女下凡，獲封「零死角」女神之一。