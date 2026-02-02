「牛雜妹」李亦喬揮別小產陰霾再度懷孕 IG報喜「再次聽到心跳聲」：不敢太開心

曾於2015年參選香港小姐、有「牛雜妹」之稱的李亦喬，於2024年與圈外男友舉行婚禮，二人一直希望生小朋友，惟2年前經歷不幸小產的傷痛。今日（2日）她在IG宣布再度懷孕，並分享了一張與丈夫的溫馨合照，相中她腹部微隆，丈夫則手持超聲波照片，二人一同迎接新生命的來臨。

李亦喬走出陰霾喜迎新生命

李亦喬在IG上發表長文，細訴再度懷孕的複雜心情。她憶述兩年前曾聽過寶寶的心跳聲，卻不幸失去的沉痛經歷：「2年前，曾經我聽到過最悅耳的心跳聲，可是突然的，那個聲音離開了我……」她坦言自己為此低迷了好一段時間。在事隔近600天後，她終於再次聽到了那美妙的聲音，她寫道：「我和我老公都哭了，開心了一會兒，又不敢太開心，怕突然的，這一切都會消失…」直到一次次的產檢，看著BB健康長大、手腳跳動，才讓她們真正放下心頭大石，相信BB真的回來了。

李亦喬孕吐感辛苦

李亦喬也向腹中寶寶溫情喊話：「Hello Bb，你好，謝謝你選擇了我們當你的父母。」她坦言懷孕過程並不容易，雖然孕吐辛苦，但只要是寶寶健康的證明，她都願意承受。初為人母的她雖然感到害怕，但承諾「為了你，媽媽會勇敢」。文末，李亦喬幸福地與寶寶約定：「這一次，約定了，我們8月見。」並加上了 #新手父母、#我懷孕了 等標籤，字裏行間充滿了對新生命到來的感恩與期待。

李亦喬曾參加香港小姐

現年32的李亦喬，原名李美琪。2015年，她以元朗一間牛雜檔太子女的身份參選香港小姐而為人所知，並獲得「牛雜妹」的綽號。雖然最終未能晉身決賽，但她憑著甜美的外貌成功加入演藝圈，曾參演《愛•回家之開心速遞》等劇集，並在網絡劇《向西聞記》中擔任單元女主角，演藝事業多方面發展。