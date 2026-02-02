夜王丨鄭秀文率17演員重錄《星秀傳說》 楊偉倫、阿Dee化身「rap擔當」 Mandy着小背心熱舞 Fish：上完健身堂

天后鄭秀文（Sammi）日前為賀歲片《夜王》，率領王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、楊偉倫（阿卵）、何啟華（阿Dee）、楊偲泳（Renci）、譚旻萱（Mandy）、李芯駖（Sumling）、林熙彤（Hazel）、鄧麗英（麗英）、蔡蕙琪（Kay）、趙君瑜（Angelina）、王紫影（Shadow）、馮靖茵（Baby梓）、黎紀君（Christy）、周芷慧（Aggie）、余樂澄（Monique）和原創音樂廖穎琛（Iris）等17位電影主創，重新走入錄音室，為Sammi的經典快歌《星秀傳說》重新錄音兼拍MV，眾女星性感亮相，在布置了Mirror Ball、搖晃大量彩色射燈的Disco狂舞。

Sammi指是導演兼編劇吳煒倫提議

Sammi表示今次重新灌錄的新版《星秀傳說》 (電影《夜王》宣傳曲) [feat. 尖東夜王] [Shine一次 Version]，由電影導演兼編劇吳煒倫點名，Sammi說：「今日為電影歌曲錄音同埋拍MV，呢個idea來自導演，佢搵返我好多年前嘅歌放入電影，呢首歌好啱電影講嘅時代背景。當導演有呢個order時，我就諗可以加啲Rap上去，難得有阿卵，佢以前有隊『朱凌凌』，同埋阿Dee喺度，由佢兩位負責Rap部份。有Fish、Mandy同Louise等十五個女仔一齊唱，呢首《星秀傳說》2026年最新版本，專登為呢部電影重新炮製。」

阿卵與Dee哥扮Rapper巨星

「Rap擔當」阿卵與Dee哥戴上黑超、穿上毛毛大褸，造型感十足，還滿口九唔搭八英語扮Rapper巨星，一時話I Love Hong Kong，一時又話食蛋撻、雞蛋仔、菠蘿油，全場捧腹大笑，炒熱氣氛。Sammi亦「V姐」強勢登場，帶領眾囡囡落力勁舞。

「籃球女神」Mandy一改清純形象，吊帶小背心跳舞，令人眼前一亮，她更自言預知能力，說：「我今日搭車嚟嘅時候，已經picture到MV場面就係咁，一模一樣！」過往在螢幕前冷艷的Louise亦變得活潑熱情，她最初以為在錄音室戴耳機拍攝，想不到現場布置成Disco，她笑言：「我瘋狂聽呢首歌，好期待MV。」

黃子華精神同在

在MV中盡情跳舞的Fish說：「我覺得好似上咗一堂健身堂，好攰呀！我本來諗住搖吓郁吓，但見到Sammi出盡力，好用力、好用力，我唔好意思喺佢旁邊⋯⋯所以我都用盡力。我真係要向Sammi好好學習，咁我就會fit啲！」雖然電影已煞科了一段時間，但Sammi到場見到班囡囡，仍能準確地說出她們的真實名字，她說：「拍戲時都有同場，雖然未必同每一位喺對白上有交流，但對每位演員有認識係基本。無論拍戲嘅時候，今日錄歌拍MV都好有團隊精神，最重要嘅靈魂人物『歡哥』黃子華，雖然佢今日無拍MV，但佢嘅精神與我哋同在，respect ！」