譚嘉儀愛寵「雲呢拿」成就解鎖做網紅 孔德賢工作周圍飛唔敢領養新貓

譚嘉儀、孔德賢（Danny）、陳熙蕊（Blossom）日前以推廣大使身份，出席「寵物似主人型」金寵獎紅地氈頒獎典禮，聯同表演嘉賓梁栩寧（Haily）及大會司儀潘盈慧，風雨不改與公眾共倡寵物關懷。雖然活動期間春雨綿綿，但無損參加者興致，Blossom表示：「今日參加這個慈善活動非常開心，十分有意義，可以見到各式各樣的寵物例如羊、鸚鵡等等，擴闊了我對陪伴動物的認識。雖然天氣有點美中不足，但大家的熱情絲毫不減。」

陳熙蕊冒雨撐寵物慈善活動

譚嘉儀首次帶同愛貓「雲呢拿」公開亮相，她驚喜表示：「雲呢拿一點也不怯場，甚至很有做網紅的潛質，而且她的身體真的很暖，我抱着她時猶如抱着一個大暖包！我在家中和雲呢拿經常形影不離，她是我舒緩工作壓力的重要夥伴。」Danny透露除了現時飼養的愛犬「風風」外，亦有領養新貓的念頭，不過因工作經常出國，至今仍謹慎考慮，他呼籲公眾：「飼養寵物是一生承諾，必須認真評估自身生活模式與環境，避免因衝動而導致棄養。」

久未公開獻唱的Haily落力演出，心情興奮，期待觀眾評價其歌藝是否有進步，並透露：「因弟弟鼻敏感而無法養寵物，但內心一直渴望擁有一隻貓，因此對參與今次活動推動動物權益深感鼓舞。」活動期間一直下雨，幸好主持潘盈慧經驗豐富，順利完成每個環節，阿盈說：「有一個參賽者係3歲小男孩，這個小男孩同狗狗在台邊等待出場，他突然走埋嚟笑住叫我姐姐，可愛到暈，就算正在下雨也彷如太陽出來了，即刻俾佢融化咗！」