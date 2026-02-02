羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置

已故殿堂級歌手羅文，生活品味一直為人津津樂道，尤其他生前居住的跑馬地蟠龍道9號2000呎豪宅，一直是圈中好友聚會樂園。近日在節目《TVB大寶藏》中，重溫一代歌王的故居，全屋歐陸式風格，裝潢布置均是羅文一手一腳打造，更讓人意想不到，是羅文不止喜歡舊東西，而且會親手改造翻新，近日片段在網上翻hit，不少網民也震驚他的出眾手藝。

羅文親手將花瓶鑽孔變床頭燈

羅文帶主持張郁蕾進入寓所，寬敞的客廳，透光度高，配上古董大衣櫃，已經突顯出羅文的過人品味，之後羅文步進睡房，訂製的King Zize大床外，床頭燈顯得十分別緻，原來是兩個落地巨型花瓶，羅文親手鑽孔，再加入燈泡而製成，真正是獨一無二，可見到羅文不止歌藝出眾，而且有著藝術家的品味。

羅文於舊貨攤買古董被誤當傳家寶

除此之外，床尾的櫃子放上了一台古董收音機，顯得頗有年代感，主持問羅文是否全家之寶，羅文笑說：「這是在舊貨攤撿回來，我很喜歡在舊貨攤買東西，又切合我自己喜歡，其實這個櫃子是特意訂造，原本用來擺放電視，但我睡前多在電廳看，又怕損害眼睛，放收音機在睡前聽音樂。」之後羅文再帶主持去到書房，該處除了是羅文辦公室外，更擺放了一個陶偶，原來是石灣有名的劉傳師傅親手打造，所以看上去甚有靈氣，觀賞成分甚高。其他還有水晶瑪瑙、十二生肖玉石，最後羅文鬼馬地問女主持生肖，獲得「年齡是女生秘密」的回應。該片在網上瘋傳，讓新一代對羅文的生活掀起一片好奇。

