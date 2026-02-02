黃浩然關寶慧「蝕住做」撐小劇場 合作《我們的青春日誌》擦出新火花 ｜名人雜誌

黃浩然繼參與《三．八》後，舞台劇演上癮的他，最近加入長壽音樂劇《我們的青春日誌》，雖然在本月16日開始只作10場限定演出（每星期兩場），但為了帶給觀眾不同的感覺，特意加了自己的想法在角色中，令「高立仁」更活潑，同劇拍檔關寶慧也大讚這位舞台劇的新手勤奮專業，認為他的加入為演出注入了新火花，讓她在百場演出後仍能探索角色新可能。撰文︰霍淇、攝影︰林賓尼

跳出既有框架

今次加盟《我們的青春日誌》音樂劇，黃浩然指因機緣巧合下認識該劇的主腦人陳恩碩，兩人便合作《三．八》，由於反應非常好，自己也開始熱愛舞台劇，之後對方邀請自己來客串《我》劇，雖然劇場的規模與《三．八》相差很遠，但浩然覺得在這個小戲棚中，栽種了很多人的夢想，「我覺得挺好玩，又剛剛有一個空檔，加上知道是關寶慧，所以毅然地答應了。」浩然演的是關寶慧演的「嚴校長」之舊情人，這角色之前亦已有11名個男演員做過，但他就坦言沒有壓力，因看過過往演出後，覺得這角色是一個比較拘謹和沉實的人，所以會去想如何在一個特定的框框裏面帶給觀眾新鮮感，故今次就以一個比較Chill的方式去演，已演出過百場的關寶慧亦對浩然對角色的設定讚不絕口，認為這樣很幫到角色和戲劇表現。

黃浩然加盟《我們的青春日誌》演關寶慧的舊情人，為本劇注入新元素。

兩人一拍即合，關寶慧更激讚浩然勤力又專業。

黃浩然笑指當初帶兩個兒子來看《我們的青春日誌》，事後兒子反問他為何身為演員卻沒有演過舞台劇？點醒他的舞台夢。

黃浩然因之前參演《三．八》而開始熱愛舞台劇。

讚浩然專業勤力

首次跟浩然合作，關寶慧坦言很喜歡對方，因覺得他是一個很勤力和專業的人，她指浩然演的角色雖然看似很簡單，但其實不是，因為有很多細微的事情要記，而他也曾講過大家若可以的話，想大家回來跟他排練，至於是否有提示予浩然這個舞台劇新手？關寶慧說，「我跟他說一定要熟，因為舞台劇若不熟就不行，演出時還要在想下一句是甚麼，那就很大件事，所以一定要熟得好緊要，而他也很好，也很緊張這劇，所以亦瘋狂排練，這是我很欣賞的。」浩然解釋不停排練的原因是希望跟大家和舞台熟絡後，出來的效果會好一點，「我知道很多跟我對手是新找來的演員，有些也是素人，我也有跟他們說，上這個舞台是找尋快樂，不是說很緊張很害怕，我希望大家都在一個很開心、很好的環境裏面去呈現這件事，因為只有我一個享受是不行，我想大家都享受。」

黃浩然、關寶慧於《我們的青春日誌》的角色一個活潑、一個嚴肅，竟也擦出新鮮火花。

關寶慧對今次新拍檔黃浩然讚不絕口。

互相啟發

關寶慧又讚今次浩然也為角色注入了比較活潑的元素，與自己的嚴肅有着反差，「我做了100多場，每一場自己都在探索中，但他又啟發到我，令我可以再找到更多東西，可以再給多些予對手，看看對手怎樣去接，我覺得真的很好。」經過這次合作之後，關寶慧也對浩然另眼相看，她謂本來覺得對方是一個很文靜的人，但原來他很跳脫，也會哄得人很開心，再加上勤力又靚仔，簡直是完勝。對於劇中要唱歌，浩然指自己一直有學唱歌，所以還可以，更自爆當年簽杜琪峯的時候是做歌手，只是後來拍戲就放低了唱歌。

同樣喜愛演戲的兩人，覺得很多事情未必需要衡量回報去做。

關寶慧演《我們的青春日誌》已超過百場，汪阿姐、家英哥等不少圈中好友都捧過場。

為夢想不計回報

在小戲棚演出，雖然兩人坦言收入與付出是不相稱，但浩然與關寶慧指這個劇場包含了很多人的夢想，浩然坦言看到這裏的人都很有火，就覺得很多事情也不是衡量回報去做，是因為大家真的很喜歡做戲，關寶慧也認同，覺得有一個劇場可以每天回來演戲，是一件很幸福的事情，而兩人也知道監製要營運幾個小劇場確實是不容易的事情，所以就算「蝕住做」，也需要去支持。舞台劇中有了黃浩然這樣一位歡喜冤家，現實中的關寶慧也一直渴望有個伴，她笑指現在的願望是希望可找到像浩然一樣的好男人，至於覺得緋聞男友黃日華如何？她笑指不想再答，因已足足被人問了5年！＋

關寶慧拒再提與黃日華的緋聞，笑言已被人問足5年。