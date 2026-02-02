原來視咁的丨《唱錢》帶旺坤哥翻熱《思覺失調》「報東張」揭撞車碰瓷惹社會關注

TVB全新節目《唱錢》上星期六首播，口號為「唱錢大戰，音準兌現」，比賽講求三不︰不設評委、不需感染力、不求有台風。參賽者順利唱過9關，就有機會贏取10萬蚊獎金，無花無假。極具創意的節目首集請來唱得之人坤哥吳業坤擔任「試玩專員」示範遊戲玩法。節目中他自詡「慈雲山劉浩龍」翻唱劉浩龍作品《思覺失調》，以接近零失誤，完美取得音準94.9%、拍子99.4%的超好成績。連過5關後，於第6關以毫釐之差失陷在《十面埋伏》之下。節目錄得16點收視，逾103萬觀眾捧場。

唱《十面埋伏》落敗的坤哥（下列左），在直播間與Plan V大合唱。

組合Plan V擔任chatroom小編，跟一班網民互動。

節目首播成績令人滿意，其實收視只是「面個浸」。要知道TVB近年積極推動節目數碼化與網上互動升級，全方位布局數碼媒體，已走在各大媒體競爭對手前頭。《唱錢》同時加入直播互動功能，由《聲夢2》歌手組成的組合Plan V擔任chatroom小編，於節目播出時跟一班網民互動，鏡面及網上兩路齊發，發揮OTT平台myTV SUPER逾1000萬用戶的優勢，觀眾的互動熱度由節目開始時的21萬以倍數遞升，1小時內激增至53萬，互動熱度足足升超過2.5倍，網上先下一城。

「暖男爸爸」陳奕雋挑戰《唱錢》，獲Eric Kwok讚好有感情。

《東張西望》一單疑似汽車碰瓷黨的報道出街後引起社會嘩言。

接住坤哥連過5關的精彩回播，數日間在YouTube已逾13萬收看之數，連帶社交媒體網民再次掀起「坤哥能力」是否被低估的討論。至於本尊劉浩龍都有拍片回應，亦令《思覺失調》的原唱MV瞬間被「翻熱」，不少人如筆者般，都專誠上網一聽再聽。這類藉節目二度引起話題，反覆帶動點擊，正表示TVB擁抱數碼年代的決定正確，達到藉節目收視引流點擊率的終極目標。所以話《唱錢》的初步成功，並不止在於收視。

致力為民發聲

另外，TVB近日連翻引起話題，除綜藝節目《唱錢》外，王牌資訊節目《東張西望》日前由一單疑似汽車碰瓷黨的調查報道，一石激起千層浪，事後多名同類苦主陸續現身舉報，掀出懷疑有集團藉交通事故，追討受害人天價賠償。報道出街後引起社會嘩然，同行媒體爭相追訪，警方亦接手調查事件是否涉及詐騙。記者會上警方發言人不點名感謝《東張》將事件曝光，令一班徬徨苦主獲得協助。《東張》的調查報道一直秉持不嘩眾取寵，致力為民發聲的宗旨，在過往的多宗社會議題中已獲得證明。有事「報東張」更成為小市民掛在口邊尋求公義，有冤有路數的代名詞。