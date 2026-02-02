夜王｜吳煒倫深信寫出好劇本自然有觀眾 電影業寒冬還是有生存空間｜名人雜誌

電影業低潮，導演吳煒倫（ Jack ）認為市場的節奏改變了，同時相信觀眾仍有意欲入戲院。從《毒舌大狀》到以尖東夕陽行業夜總會為舞台的《夜王》，他堅持「不做多，不做少，要做好」，情節要「真」，角色要「實」，對白要「捽」到入肉，拍出當下香港的人情與韌性，用務實態度回應所謂的電影寒冬。撰文：李志宏 攝影：林賓尼

寫好劇本 「捽」好對白

電影業寒冬，今年賀歲檔「香港製造」的只有《夜王》與《金多寶》。導演 Jack 回憶香港電影「黃金年代」，「以前年產 200 多齣電影時，是否每部都賣座？順風順水就不用爭？要在大批作品中爭入頭 20 位，同樣要用盡力氣。」續說︰「香港觀眾並沒有離開戲院，嚿錢仲喺度㗎！去年的《 F1 電影》、《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》與《優獸大都會 2 》的票房證明了這一點。市道好，回報大一些；疫情後環境差了，你一樣努力，一樣有回報，但回報少了。」

Jack 的信念是，「我有個願景，每個人若在自己的崗位上認真一點，『不做多，不做少，要做好』，今天的狀況或許不一樣。」他舉生活化例子，「問題不單是市民不留港消費，而是要反問『為何人們不留港？』」基本的，做好本份，「若你是餐廳侍應，我又不是要你當我大爺那樣招呼，你起碼將碟餸放正枱中間，而非亂放一角交差就算。」套用到他拍電影，「能做的只有︰寫好劇本，『捽』好對白，拍攝時不遺留任何細節，成績只能交給市場和運氣。」

導演吳煒倫認為觀眾並未有離開戲院，「嚿錢依然喺度」，只要拍出有血有肉的作品，觀眾一定會支持。

鄭秀文在《夜王》中扮演夜總會CEO，與黃子華扮演的夜總會經理，既是前度又是工作夥伴。

在賀歲檔上映的正劇

《夜王》故事以不再輝煌、前景茫茫的尖東夜總會為背景，於 2 月 17 日賀歲檔上映，但這並非賀歲片， Jack 說：「以往觀眾對賀歲片的寬容度高，就算幾胡鬧，內容未必紮實，只要好笑，過年開開心心就得。」

然而無論是《毒舌大狀》還是《夜王》，其的創作方向皆非從賀歲出發，而是寫他入行廿多年來最擅長的戲劇張力與人物衝突，「我把《夜王》當成一套正劇、劇情片去寫，只是碰巧安排在賀歲檔期上映。」戲中人物不會說恭喜發財或互相祝賀。《毒舌大狀》就是一場實驗，且無疑是成功的。

吳煒倫是安樂影片福將。

《夜王》以夜總會為背景，片中有hea做的媽媽生，亦有敬業的舞小姐。

觀眾有共鳴 才會有金句

若 Jack 要拍傳統賀歲片，他借鏡《嚦咕嚦咕新年財》，「它不單好笑，還有清晰、正面訊息︰『人品好，牌品自然好』、『越爛嘅牌就越要努力打』這些對白，就算不懂打麻雀的觀眾也看得投入。」《毒舌大狀》有不少金句，《夜王》亦然， Jack 卻指︰「我寫劇本時，例如『一路順風，但飛機起飛是逆風』，不會想是否能成為金句。當觀眾喜歡某角色時，他說的一兩句話自然會留在你心裏；如果那句話能引起共鳴，引用它，它才有機會成為金句。不是反過來說我想寫金句，它就會成為金句，哪有這麼容易！」觀眾牢記某台詞，關鍵不在於文字本身，而是人物互動下的戲劇感染力。

吳煒倫奉行「不做多，不做少，要做好」。

夜總會是人性縮影

夜總會與電影似乎有種微妙的共通點，同樣圍繞娛樂而生， Jack 坦言︰「有人說電影不止是娛樂，不過對一般觀眾來說，電影確實只是娛樂，而夜總會也是為客人帶來娛樂。」他形容《夜王》中的夜總會是人性縮影：「現實生活中，兩個人從相識到建立關係要經過時間考驗；在夜總會裏，這些關係可以壓縮在幾小時內完成。」互動既真實又直接，「不少人在外面是一個樣，入到去包廂就變成另一個人。」舞小姐「 EJ Girls 」、大班經理、媽媽生、客人都有其故事，他們的問題都壓縮在這空間內。

吳煒倫指《夜王》中的客人和舞小姐各有故事，曾在《毒舌大狀》中合作的楊偲泳與何啟華更有親熱戲份。

《夜王》中飾演媽媽生的王丹妮在片中亦有相對大尺度的演出。

趕主角入末路

Jack 是編劇出身，主題永遠最重要，不能離題，若說《毒舌大狀》談的是「敢言」、「追求公義」，《夜王》對應現況則是「照顧」，「首先做好自己本份，謹守崗位，才能照顧別人。戲中的歡哥（夜總會經理，黃子華飾）為眾人解決問題，「子華的角色是領導者，我作為導演，有些是預期內的問題，有些問題是突發的，都必須解決，要懂調配人手，想方法應變。」續指︰「寫歡哥一角時，我把他趕入末路，這是基本的戲劇條件；坐着思考的畫面太乏味，若把角色放在《香港四徑大步走》狀態下會怎樣？我加入動作元素，希望觀眾看到歡哥遇難題時的真正反應，他吃力地思考。」

吳煒倫形容把《夜王》黃子華飾演的歡哥趕入末路，讓觀眾看他遇難題時的反應，感覺更生動。

要有 Plan B 與 Plan C

《夜王》是《毒舌大狀》的變奏， Jack 說︰「拍《毒舌大狀》時找來資深大狀當法律顧問。我問他準備案件時會怎樣思考，他告訴我，每條問題都要預設幾個可能的答案──如果證人答 A ，我接着就會問甚麼；如果答 B ，我就要準備另一條問題。這樣分支出去。」他把這種思維方式引用《夜王》的創作上，「如果角色的第一步成功了，會往哪方向發展？若失誤就要準備另一方案補救；再假設另一個人出錯，又會引伸怎樣的後果？結構就像棋局既複雜又好玩。」

好玩在於，《夜王》是一場情緒與節奏的實驗，在同一場戲讓人物情緒連續轉換，「開始時氣氛溫馨，突然因為一句話爆發爭執；爭吵後又流露關心，再翻臉，翻臉後仍有牽掛。有些情節是搞笑場，拍一陣就突然 U-turn 變得情感濃烈！我也懷疑這樣急轉彎，觀眾能否跟得上？」形容這安排是一種高風險遊戲。

《夜王》夜總會故事，有人性縮影。

坐巴士度劇本

Jack 創作時倒不會像歡哥般把自己逼入牆角，「每開一份新劇本，我都會為故事挑選一些歌，有流行曲有古典音樂等，大約 20 首，這些歌未必在電影中出現，而是其節奏、氣氛能助我進入那齣戲的情緒。」他也喜歡在車上思考。「我好少坐在家裏、公司度劇本。腦閉塞時就戴上耳機出門，隨便上一架巴士。運氣好的話，一程車就想通劇情，當然試過由總站去另一總站，落車再上另一架，整天坐在在巴士上兜圈。」

《夜王》Sammi和子華的氣場和演技均非常強大，二人的對手戲相信觀眾亦十分期待。

生活點滴成靈感

靈感也是從生活中「撞」出來，「坐車、聽歌，觀察街上人來人往。前輩教我創作的第一件事，就是要持續吸收。過往跟前輩編劇、導師飲茶，他們突然要我們做功課，猜隔籬枱那班人是甚麼人，又偷聽幾句，判斷誰是上司下屬。以前會用簿仔記下重點，現在就用手機錄音記錄。」這招叫積穀防饑。

為了加強《夜王》的真實感，團隊也訪問多位曾在尖東夜總會工作的媽媽生與舞小姐，「在故事還未成形時，將訪談所得片段、細節、說話『 倒』出來，像把一大堆散件放在枱面。」構思角色階段，左拼右湊，「這一句說話好似啱歡哥講，那情緒正好代表 V 姐（夜總會 CEO ，鄭秀文飾）當下心理狀況。」戲中人物小動作，一張椅子一對耳環，背後其實是某個真實故事。

《夜王》是在賀歲檔上映的正劇、劇情片。

《毒舌大狀》是罕見地以正劇姿態現身賀歲檔的作品。

《毒舌大狀》拿下香港電影金像獎最佳電影，對吳煒倫和整個製作團隊都是極大鼓舞。

吳煒倫與跟《飯戲攻心》導演陳詠燊（右）同期入讀演藝學院，二人現在都是香港影壇的中流砥柱。