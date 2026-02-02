馮盈盈分享港姐式「多謝」 籲學懂讚美自己 見證星島《我要讚佢》創世界紀錄送祝福

星島新聞集團《我要讚佢》「最值得表揚學生獎勵計劃」(25/26學年)創世界紀錄活動，日前（1月31日）在香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學舉行，與200位小學校長及「我要讚佢大使」一同參與「最多人同時寫『福』字推廣讚美文化」盛舉，星島主席蔡加讚、東華三院董事局主席何猷啟等擔任主禮嘉賓，見證由1142位參加者創下的新世界紀錄的誕生。

馮盈盈有份參與望能沾福氣

前港姐冠軍馮盈盈為盛事擔任活動司儀，指今次活動非常壯觀，第一次見證眾多小朋友專心致志，一同以書法寫下「福」字，弘揚中國傳統文化，亦因臨近新年特別有意義，希望藉揮春將福氣傳揚給更多人，「雖然今次不是紀錄創造者之一，但能以司儀身份參與，相信自己都能沾到一些福氣。」

馮盈盈亦即時回憶在讀書時，有榮幸參與有紀念性、世界紀錄的創造：「中學時都參加過一項世界紀錄，在紅館同時一起以鈴鼓合奏慶祝節慶，若然小朋友有機會參與創造紀錄的活動，亦是一件豐富學業的事，亦值得自豪，像我現在想起自己曾參與創造紀錄，是一件值得回憶的事。」

馮盈盈樂於與同學分享經驗

今次活動主題是「我要讚佢」並藉寫福字送上祝福，身為港姐的代表，馮盈盈認為最能感受祝福是港姐式的「多謝」，她笑言：「今次有榮幸參與我要讚佢活動，可能都與港姐經常說多謝有關，因為這句說話代表了感恩、讚美的意思。」她表示多謝從來是由心而發，除了祝福他人外，亦可以藉此大方接下彼此的祝福。

馮盈盈在現場深受學生與校長們歡迎，她感恩大家的支持，得到很多參與中小學校活動的機會，亦曾以講者的身份與同學們分享及見面交流；「我也很享受與同學們相處的過程，可以將一些自己的經驗和說話、故事與大家分享，希望藉經驗去點亮他們的夢想與熱情，所以我經營的個人影音頻道，都是以教育和分享為主題。」

馮盈盈指讚美可成推動力

活動上，馮盈盈分享重回香港大學就讀時的經歷，「今日亦分享了一個我和讚美有關的故事，重回港大修讀碩士時都會遇到一些情況，很多時邁出一步時，未必能得到支持和稱讚，可能需要一些時間和耐性，加上當時受到質疑，覺得我是否可以兼顧工作學業兩邊走，當受到質疑時，也可以自己讚自己，來自自己的讚美都可以很有力，讚自己已經很厲害、有一份勇氣去追夢、有這份決心，都可以為你帶來更大力量去堅持下去，最後我以優異成績畢業。」

談到「福」字令人有不同聯想，馮盈盈表示：「有一種說法福氣不是求來、而是修來，福氣很多時候是因為自己的行動、自己給予自己的信心而得來，我們給予自己信心、給予肯定，可以為自己帶來動力、帶來更多的福報。」臨近新歲，馮盈盈亦藉此機會為大家提早送上新年祝福，「新一年馬年，祝福大家幸福快樂、五福臨門！」