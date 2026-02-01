非常檢控觀丨馬德鐘爆有強直性脊椎炎 澄清非因病離巢不續約 賴慰玲騷腳被陳曉華大讚 : 賞心悅目

馬德鐘、賴慰玲、吳偉豪、游嘉欣、陳曉華等今日（1日）出席TVB劇集《非常檢控觀》宣傳活動，一眾演員除了畫畫外，更做出芭蕾舞動作。馬德鐘以拗腰做出芭蕾舞動作，獲得吳偉豪從後托腰、陳曉華和阮浩棕幫手「托大腳」。。

馬德鐘想拍《非常檢控觀》古裝版

馬德鐘對於擺出芭蕾舞彎腰動作，他笑言有難度，幸好有吳偉豪撐住，不過自己有先天強直性脊椎炎。他說：「尤其3、40歲嚴重啲可以引致死亡，依家危險性少啲，有藥物控制。」他又指並非因病而離巢不續約，回復自由身的他，也想跟《非常檢控觀》演員們合體拍古裝版。

賴慰玲笑條腿吸引監製

對於戲中不時騷腿的賴慰玲，搞笑指都是那條腿，可能條腿幾吸引監製，又指解釋角色要引誘男生而要不時騷腿。當笑她是性感擔當，她笑說：「使乜講！」在旁的陳曉華大讚賴慰玲騷腿戲，睇得賞心悅目，反而自己穿著密實，希望下一部戲自己發放真正魅力出來，但仍未發掘到。