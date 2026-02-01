Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

非常檢控觀丨馬德鐘爆有強直性脊椎炎 澄清非因病離巢不續約 賴慰玲騷腳被陳曉華大讚 : 賞心悅目

影視圈
更新時間：23:15 2026-02-01 HKT
發佈時間：23:15 2026-02-01 HKT

馬德鐘、賴慰玲、吳偉豪、游嘉欣、陳曉華等今日（1日）出席TVB劇集《非常檢控觀》宣傳活動，一眾演員除了畫畫外，更做出芭蕾舞動作。馬德鐘以拗腰做出芭蕾舞動作，獲得吳偉豪從後托腰、陳曉華和阮浩棕幫手「托大腳」。。

馬德鐘想拍《非常檢控觀》古裝版

馬德鐘對於擺出芭蕾舞彎腰動作，他笑言有難度，幸好有吳偉豪撐住，不過自己有先天強直性脊椎炎。他說：「尤其3、40歲嚴重啲可以引致死亡，依家危險性少啲，有藥物控制。」他又指並非因病而離巢不續約，回復自由身的他，也想跟《非常檢控觀》演員們合體拍古裝版。

賴慰玲笑條腿吸引監製

對於戲中不時騷腿的賴慰玲，搞笑指都是那條腿，可能條腿幾吸引監製，又指解釋角色要引誘男生而要不時騷腿。當笑她是性感擔當，她笑說：「使乜講！」在旁的陳曉華大讚賴慰玲騷腿戲，睇得賞心悅目，反而自己穿著密實，希望下一部戲自己發放真正魅力出來，但仍未發掘到。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
項明生¥10深圳街市買齊餸 揭驚人差價惹議 網民激辯：2蚊客是元兇？｜Juicy叮
項明生¥10深圳街市買齊餸 揭驚人差價惹議 網民激辯：2蚊客是元兇？｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
政情
2小時前
前政務司司長許仕仁逝世 終年77歲 曾入市打大鱷 涉貪案入獄最轟動
前政務司司長許仕仁逝世 終年77歲 曾入市打大鱷 涉貪案入獄最轟動
政情
2小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
飲食
10小時前
周海媚23年離世「兩子」近況全公開 曾滿面愁容不捨「媽媽」 轉變驚人一細節令人欣慰
周海媚23年離世「兩子」近況全公開 曾滿面愁容不捨「媽媽」 轉變驚人一細節令人欣慰
影視圈
10小時前
28歲TVB小生騷的士證欲轉行？曾捲港姐桃色醜聞 入行近十年發展平平內地試鏡8次失敗
28歲TVB小生騷的士證欲轉行？曾捲港姐桃色醜聞 入行近十年發展平平內地試鏡8次失敗
影視圈
6小時前
02:31
撞車碰瓷黨｜鄧炳強：審視個案已增至逾70宗 有超過20宗索償涉及單一人士 負責律師樓、醫生高度重複
社會
13小時前
TVB金牌主持2千萬豪宅後花園曝光 擁私人田園自家農場勁專業 兼購近4千呎大宅身家驚人
TVB金牌主持2千萬豪宅後花園曝光 擁私人田園自家農場勁專業 兼購近4千呎大宅身家驚人
影視圈
11小時前
網紅深圳創業失敗未死心？再度北上轉行賣雞蛋仔 日賺呢個數...... 感慨「天無絕人之路」
網紅深圳創業失敗未死心？再度北上轉行賣雞蛋仔 日賺呢個數...... 感慨「天無絕人之路」
生活百科
14小時前