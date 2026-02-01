Nowhere Boys 10周年音樂會 主音Van拗柴兼雙腿抽筋 痛到靈魂出竅靠意志頂住

樂隊Nowhere Boys 日前（30日）在中環AIA嘉年華大帳幕舉行《Letters of Nowhere - The Concert》，作為成軍10周年音樂企劃壓軸兼重頭表演，反應熱烈。期間主音Van跳起落地時左腳拗柴，失平衡跌倒地上狀甚痛苦，他堅持站起來繼續唱，隊友漁佬立即上前一邊拉小提琴一邊讓出膊頭給Van攙扶，結他手Ken和Bass手Hansun亦上前傍住他繼續表演，Van強忍痛楚叫觀眾「你哋幫我跳」，觀眾跟住一齊唱一齊跳起。

音樂會中段眼濕濕

之後Van原地休息鬆鬆腳，咬緊牙關說：「Show must go on！」並堅持站起來繼續演唱《最後的搖滾》，全場振奮吶喊。Van由隊友攙扶走勻三面與觀眾大合照，然後他坐在地上，隊友都陪他坐下演唱《我在》，觀眾揮動手機燈和大合唱，一片星海，場面感人。完騷後，Van立即接受在場救傷隊治療，然後坐輪椅返回舞台與到場嘉賓好友們合照，他憶述受傷一刻：「今日唔知幾時，舊患（右腳）突然好痛，用另一隻腳頂住，可能承重太多，兩隻腳唔同位置係咁抽筋、不停震，我好驚，真係企唔到，一企就仆低，唔知點算。好彩你哋（隊友）扶住我，當我企又企唔到就會好揗，又要唱緊。其實唱《天外飛仙》尾段我唔知發生緊咩事，係咪唱到好亂？」身旁Ken說：「我都唔係好記得，但其實幾好，好似耗盡最後一滴，感覺良好。」離場時，Van在車上等候隊友執拾樂器，他說：「今日打攪咗好多人，要大家照顧我，原本依家我一齊執緊嘢。」其實音樂會中段眼濕濕，他坦言看到觀眾揮手燈大合唱時好感動：「我唔想個人情緒影響表演，嗰度搞掂，諗住忍到，打完大佬順利過關，點知隻腳出事，其實唔係好記得之後發生咩事，好似靈魂出竅咁！」

被張繼聰啟發

至於這日的捧場嘉賓有張繼聰與太太謝安琪、黃淑蔓（Feanna）、陳健安、蔡穎恩（Eveyln）與老公譚運佳、麗英、蔡浩然（Scott）、連家穎（Vian）、Winka@COLLAR與男友朱芸編、泳兒、吳家熙（Cheronna）和張惠雅（Regen）等。Van特別在台上多謝張繼聰：「大家有冇睇《金童》？（台下歡呼）先唔講套戲有幾好睇，套戲講打不死嘅故事，同我哋做band仔好似，而最啟發我，係張繼聰用咗好多唔同方法去宣傳套戲，親力親為，甚至自己去舉牌叫人入場睇戲。我覺得為咗一套戲、一隊band、音樂，都要有呢個膽量。喺呢個騷開賣飛嘅時候，我被佢啟發，為咗要畀人知我哋有呢個騷，我乜都做齊。今日好叻仔呀，好多人嚟睇！」