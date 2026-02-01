Tyson Yoshi新歌微電影碌爆友情卡 瘋狂跑山「跑冧」老友珍藏電單車

Tyson Yoshi新歌《追 CHASING THE WIND》微電影終於上架，延續前作《1994》向90年代廣東歌致敬的風格，將懷舊曲風復刻至極緻。精益求精的Tyson豪擲逾150萬拍攝今次微電影，更獲好朋友借出珍藏電單車拍MV：「朋友借出的珍藏電單車因為跑山跑壞了兩部，其中一部壞完又救、救完又壞；另一部則『反魂乏術』了！我們特別訂造了一個裝置，在拖架上安置兩架電單車仍可以『瞓彎』，為了這個動作，拍攝前要跟特技指導學習，而且我要分別跟German與朱仔鍊車，等於要花雙倍體力，瞓彎瞓到汗流浹背，疲憊不堪呢！」雖然體驗了「雙倍疲累」，但Tyson看到兩部古董電單車即心心眼：「古董電單車超有型，很想買一架，而且感覺跟四個轆完全不同，所以電單車已成了我的新歡！」

借位拍咀戲不尷尬

除了上輯由游學修飾演的「萬子」與YT周殷廷飾演的「太保」外，今輯更有「仙氣女神」歸綽嶢（Nancy Kwai）加盟飾演「萬子」妹妹「小倩」，以及「好戲之人」張文傑（German）、朱鑑然與林子峰（Stone）助陣，將一段錯綜複雜的江湖情仇演繹得淋漓盡致。Tyson 親解力邀一眾新卡士加盟的原因：「在某次活動上認識了Nancy，覺得她又True又Pure，與『小倩』的角色不謀而合，天真無邪！之前跟女生拍攝時總是表現得尷尷尬尬，但今次因為跟Nancy相熟，就算要借位拍咀戲也不算『硬晒軚』，害羞情況大有改善，鼻碰鼻的戲份拍了兩、三Takes便完成了！」

終極願望拍電影版

至於German飾演大反派Tony更是「神來之筆」，令掌摑Tyson的戲碼劇力萬鈞，Tyson說：「German一出場便超有氣勢，當他行近我準備出手時，我真心怯一怯呢！雖然被German真摑了5次，但感覺出奇地舒服，始終他是專業的武術指導，食過夜粥，知道如何表達出應有的力度，摑到『面紅』但不會痛，認真厲害！」而飾演Tony 手下Nick的朱鑑然，同樣是Tyson的學習對象：「Nick就像《多啦A夢》的『小夫』一樣，是個癲癲喪喪的富二代，日日夜夜跟飛車黨玩在一起，但這些豬朋狗友只是為了錢才跟他玩，朱仔簡直演活了這個角色，外表青靚白淨兼有氣質，但癲喪起來卻帶有陳豪在《烈火戰車2極速傳說》的風采，他的演出相當過癮！」Tyson又指能成功完成喊戲，全靠朱鑑然傳授「秘技」：「我本來以為回憶與婆婆的相處點滴便能哭出來，豈料在眾目睽睽之下哭不出來，朱仔便教我秘技，原來只要一直不眨眼便會自然而然流淚，真的太神奇了！」而對於MV留下的伏筆引網友熱議，Tyson預告將會開拍《万子外傳（暫名）》解答大家問題，更透露下一步是將三部曲推出漫畫版，重塑港漫風采！他笑說：「終極願望當然是拍電影版，但聽聞拍電影要上千萬起跳，要先找到金主爸爸！」