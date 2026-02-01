Ian陳卓賢獲Stanley群組通知訂婚喜訊 新歌與結婚有關誠邀對方婚禮播放 確認今年有全新主題演唱會

陳卓賢（Ian）今晚（1日）以閉幕表演嘉賓身份出席「浪琴香港國際馬術盛典2026」，提到隊友「大表哥」邱士縉（Stanley）與李炘頤（Alina）正式宣布訂婚的喜訊，Ian笑言已知道他們的好消息，要送上恭喜，大家知道後很開心感覺很溫馨，問到何時知道？Ian笑言：「早一點點，都是今日中午，哈哈！他自己親自講的，在我們兄弟的群組通知我，當時聽說他明天公佈，原來是故弄玄虛！」Ian笑言會送上祝福，若幸運獲邀參與婚宴，屆時會再送上禮物，現時先送上祝福。講到一身打扮也似出席喜宴，Ian笑言是一身祝福Stanley的造型。

Ian若獲Stanley邀請樂做兄弟

問到兄弟中誰反應最大？Ian相信大家都會很開心，經常排舞時大家都會講笑，談到結婚話題時都會問Stanley，現在先衷心送上祝福。問到Stanley是否已邀請大家做兄弟？Ian表示未，亦未知他會否請11位兄弟，「可能他也有自己的計劃，交給他自己，作為隊友我們會送上祝福。（受邀會做兄弟？）這是當然的！（有做兄弟經驗？）以前有，都30幾年人，我兩位哥哥都是好兄弟，哈哈！雖然經驗不多，但都有做過婚宴兄弟。」擅長唱作的Ian被問到會考慮作首歌給一對新人？他興奮表示是最適合的事，問趕的及在婚期送上？他想一想笑言未知對方婚期，「我也有寫好歌，是一首講有關結婚的作品，是一首DEMO的名字亦填好詞，但要遲一點再透露，亦是一首與婚禮很有關係的歌，希望大家都可以在婚禮上播，亦誠邀Stanley婚禮可以播我這首歌，藉機會打歌宣傳，哈哈！」Ian透露正準備錄音，下一首便會推出這首婚禮歌，問找這對新人做男女主角？Ian笑言沒有預算可以請到二人，已經有MV的構思，稍後再和大家分享，問自己做男主角嗎？他表示要先賣關子。

Ian搞笑稱與商台是「破冰轉身」

Ian確認今年會有全新主題的演唱會，公司與歌迷都有問過開TEARS 2.0，但自己傾向以全新概念、歌單及新歌，因此今年將有新的演出，已經與監製討論舞台設計及演唱會事宜，問到是年中？他透露：「我是夏天出世，是一位SUMMER BOY，所以暑假會預留時間與大家度過。」問今次演出會如何向公司爭取？Ian表示會爭取做最靚的舞台、盡善盡美呈現給大家，一如以往會有樂器演奏部分，亦有一些他想送給大家的驚喜。問再度騷肌？他指屆時才知道，但自己也期待，開會時已很有畫面。談到隊長楊樂文（Lokman）也為年底MIRROR演唱會許願，期待是「跨年」及「戶外」演出，Ian指隊長說了算，緊隨隊長步伐，至於姜濤被《東周刊》揭「P牌」時曾炒車報警，他指沒聽聞，但人沒事便可以，「人無事才做到世界冠軍！」問最近有公開爭取？Ian笑言沒有，因處於很滿足狀態一直做喜歡的工作，很投入亦很忙碌，問包括推出大碟？他表示全程投入去做，問想做簽唱會？他指會盡量幫大家簽，見到大家手執唱片都會想幫忙簽，若有新碟會爭取簽唱會，至於被指是公司與商台「破冰」第一人，Ian搞笑稱「破冰轉身」，往常都會去宣傳，身為歌手會做份內事，若有新歌都很開心去宣傳。