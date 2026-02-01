楊千嬅與過萬歌迷慶生 預告世界巡演啟航 拒學古巨基追多個仔

楊千嬅今年生日繼續選擇跟歌迷同歡，於重慶舉行《52Hz Echoes生日限定音樂會》，提前同歌迷慶生，接着返回香港正日才同家人朋友度過。千嬅與過萬位觀眾同歡，歌迷自發在重慶商場為千嬅搞大形生日應援，主辦單位亦為她安排10棟大廈亮燈慶生，千嬅也特別上船看亮燈。

囝囝出發前冷親在家休息

今次歌迷聚會是千嬅首次在內地舉行四面台的演唱會，加上有四邊延伸舞台，讓她可以跟歌迷超近距離互動。歌迷來自世界各地，有內地不同城市，也有香港及東南亞，甚至澳洲、美加飛過去，期間不單止唱歌，又有讀歌迷信環節、點唱、遊戲問答、互相對唱等，氣氛非常歡樂。聚會上千嬅更宣布2026年新一輪巡演即將開始，展開「楊千嬅Live MY LIVE 1.0」世界巡迴演唱會，令歌迷歡喜若狂。而千嬅家人、媽媽也飛到重慶陪她一起玩，但囝囝臨出發前就因為冷親，唯有在家休息。

聚會上千嬅跟歌迷分享感受時提到，「現在生日，我心中會有兩個人特別思念，第一個想起的人當然是自己媽媽，另一個是我的孩子，一個生我，一個我生，做了媽媽才真正感受到生孩子的苦，感謝媽媽，養育了我50多年。今天是個很特別的晚上，多謝你們從不同城市飛來，在30年的音樂路上，不知不覺原來音樂在不同階段紀錄了我當下狀態及感覺，第一首《狼來了》告訴我人生要被愛，最基礎是要知如何。然後我發現，長大後回頭看，很多歌不知不覺在我人生當中前後對照，帶給我很多不同的回想。你問我這幾年為甚麼很想生日做一些音樂會，生日不過是主題，最想是感恩人生每一個重要時刻，也有你們的陪伴，有一班愛我的人跟我一起，讓我覺得很踏實很幸福。其實，好好的活着也是一種慶祝……今天看着你們，真的很感動……就要破防了（閃着淚光）……今晚真的很感謝大家！」

紅館個唱後放了兩個月假

音樂聚會後跟工作人員等吃飯慶祝，千嬅又再次切大蛋糕，她笑言每年生日月，都會切很多個蛋糕，已經叮囑朋友，家人，歌迷不要浪費錢給她買禮物，也不要太多蛋糕，因為過了農曆年她就要開始修心養性，綵排練歌兼修身，準備下半年開始的世界巡迴演出。完成了紅館演唱會後，她表示已早給了自己生日禮物，放了近兩個月的假，全心陪伴家人，先與老公（丁子高）赴法國滑雪、再遊倫敦、再訪韓國及大馬檳城。

唔會再追多個仔：最緊要「養生」

問到正日生日如何度過，楊千嬅笑道，「細個生日最鍾意一大班朋友玩，飲香檳飲到唔記得發生過咩事，如今人大了，追求簡單溫暖同家人食下飯相聚，已經好開心。返去香港就搞農曆新年啲屋企嘢啦，係香港同屋企人過年。生日願望最緊要身體健康，有健康先可以好好照顧屋企人！」古巨基今年就追多個仔，擔心兒子沒兄弟姐妹陪伴，問到千嬅會似古巨基般追多個仔？千嬅回應：「每人情況不同，我再生育機會好低啦。以前自己做歌手追夢嘅路太辛苦，耗費大量心力，依家個人好虛，哈哈……依家最緊要係『養生』， 教好個仔緊要啲。其實我好鍾意小朋友，所以我成日同朋友講，你有小朋友，我真係唔介意，比我幫你湊，以我醫護知識同鍾意小朋友，我可以幫人湊得好好。依家我盡量比我個仔多啲愛。生仔唔係最大挑戰，佢人生教育及陪伴長大，先係最大挑戰，我會盡力做好這個天給我嘅禮物，就好足夠，好感恩啦。」