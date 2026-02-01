Anson Lo不擔心MIRROR被ZPOT分薄資源 透露年中會拍劇玩味感重 首出個人專輯對神徒意義重大

早前推出首張個人專輯《KINGDOM》的「教主」盧瀚霆（AL）今日（1日）在圓方舉行首個個人簽唱會，大批神徒（粉絲暱稱）拿着應援物及燈牌到場支持，場面墟冚，大會主持更特意叮囑站在一樓的神徒要企穩。AL現身即惹來神徒瘋狂尖叫，除了跳唱《Lemonade》和《Rude boy》 外，AL又介紹專輯概念，他謂6年來追求實力和表現上的進步，自己邊學邊做，想每個階段勝過之前自己，亦希望神徒會為他自豪。

親自填Rap詞

AL之後又跟神徒一起玩跳舞及擺甫士遊戲，他透露今年會出雙單曲，當中包括跳唱和慢歌，而除了年底MIRROR演唱會外，年中亦會拍劇，他表示上次拍劇已是2023年《社內相親》，而新劇就是開心及玩味感重。AL指稍後將會忙於製作新歌，而自己寫的Rap詞亦已填好，之後會錄音及拍MV。提到他透露將會拍劇，AL指暫不能透露，但因很久已沒有拍劇，所以任何種類和角色自己也想拍，因為真的很久沒有以演員身份在電視中見大家，而拍完劇後亦會準備MIRROR演唱會，自己也很期待，因為上次演唱會已事隔兩年，他坦言相比起個人solo和團體，認為個人的壓力會更大，因為什麼事情都需要自己處理，而MIRROR演唱會就有11個兄弟陪伴。

Stanley為IG密友之一

提到早前Stanley（邱士縉）爆他IG設密友，AL笑言這很平常，只是沒想到對方會突然爆出來，而Stanley也是密友之一，他指平時大多是分享自己用什麼化妝品及護膚品等這些日常的東西，笑言因做不到美妝或Foodie博主，所以這平台是拿來自high，不過就不會傾心事，因通常會面對面或打電話傾。對於鏡粉指MIRO見面會不想有黃牛，希望能一人一票「實名制」，AL指不鼓吹炒黃牛，但無法杜絕，自己亦理解大家的辛苦，也不時有反映，但希望大家體諒。至於隊友陳卓賢早前上商台宣傳新歌，被指與商台關係破冰，他表示新歌未推出，但若然公司有約到，一定會去。

兩隊團隊風格不同

提到同公司的ZPOT被指是MIRROR 2.0，有鏡粉擔心他分薄MIRROR資源，AL說：「以我所知他們的年紀18、19歲，他們的風格同MIRROR好唔同，不能相提並論係唔係MIRROR 2.0，每個團隊都有自己個人風格，我覺得唔應該咁講，娛樂圈呢個餅大家一齊分，冇話邊個搶邊個資源，其實所有資源都是來自客戶，鍾意就會選擇你，如果唔喜歡就唔會選，呢個遊戲好公平。」至於因姜濤影品牌宣傳相加入了《造星VI》三甲被嘲「黐金糠」，AL說：「呢個我唔知，個別例子，我唔知客戶同公司點討論，所以我無法評論，但總之任何決定，就一定是客戶agree同喜歡嘅。呢個年代其實經濟已經唔係很好，有工作機會要珍惜，所以我自己就唔會諗多，有工作就做。」

2026年將會非常忙碌

早前AL趁假期與家人到日本旅行，他表示家人看著他也感恩和安慰，笑指因為是他包團，AL表示不是錢的問題，而是他們覺得自已真的大個仔：「7年前我冋佢哋去旅行，所有事情都係媽媽幫、出錢，而家所有事都係我去幫同出錢，我去搵路、book車，我去安排整個行程。」問到包起全家旅費是否大出血？他笑指不會，因家人也很節儉，但還是會應使則使，但今次去旅行也有特意買禮物給家人，又認為大家都會知道養家不容易，但覺得因為是家人所以值得，他又透露今次旅行早於半年前做手術時向公司請假，因2026年將會很忙，沒有時間放假去旅行。