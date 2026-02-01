「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮

2014年的香港小姐「三料冠軍」邵珮詩（Veronica），自2024年中宣布離開效力10年的TVB後，作風轉趨低調。然而，她近日罕有現身《保良局周年慈善餐舞會》，其神采飛揚的絕佳狀態，不但未有因淡出幕前而減退，反而比以往更添一份知性氣質，令人眼前一亮。

邵珮詩離巢後狀態大勇

當晚，現年35歲的邵珮詩身穿一襲優雅的黑色晚裝，無論是與前同事黃建東的合照，還是在場內拍攝的個人照，都可見她明艷照人，容光煥發。與當年選美時的青春亮麗相比，如今的她皮膚依舊緊緻，身材纖細，但更引人注目的是她由內而外散發的自信與從容。昔日鏡頭前的甜美，如今昇華為一種帶有文化氣息的知性美，眼神中流露出的，是經歷沉澱後的智慧與淡然，氣質更勝從前。

相關閱讀：

邵珮詩曾被封「隱形港姐」

邵珮詩當年一舉奪下香港小姐冠軍、最上鏡小姐及友誼小姐三個大獎，成為「大滿貫三料冠軍」。惟入行後星途平平，在重頭劇《潮流教主》中飾演一位有「公主病」的角色，可惜演技劣評如潮；即使參演過《愛·回家之開心速遞》中為人熟悉的「欣欣」一角，也未能大紅大紫，更一度被網民封為「隱形港姐」。

邵珮詩變身兒童教育家

在演藝事業遇到瓶頸之際，邵珮詩2024年選擇離開舒適圈。憑藉著在加拿大西門菲莎大學主修心理學的學術背景，她轉行成為一名兒童品格教育家，利用自身的專業知識，教導下一代正面的價值觀。據悉，她的課程收費親民，反映了她投身教育的熱誠與決心。

邵珮詩太公是維他奶創辦人之一

除了擁有心理學學位，邵珮詩更是精通粵、英、國、日四種語言，並考獲瑜伽教練牌照。儘管其太公是維他奶創辦人之一，家境備受矚目，但她從未因此停下腳步，反而更積極地自我增值，走出了一條踏實而充滿意義的新道路。

相關閱讀：14年港姐冠軍邵珮詩離巢TVB！維他奶創辦人後代 入行10年發展平平曾演《愛回家》