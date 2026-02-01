具俊曄接受韓媒訪問談大S徐熙媛離世1周年 主持張度妍受感動不停落淚需中斷錄製

明日是台灣女星徐熙媛離世1周年，韓國KBS2《名人生老病死的秘密》製作團隊特別到台灣與具俊曄會面，節目又回顧具俊曄與徐熙媛（大S）相隔23年再度相遇並結為夫妻的感人故事。日前官方頻道公開將於2月3日播出的節目預告，節目主持張度妍一邊講述具俊曄的故事，一邊不停地落淚，導致節目要中斷錄製。

具俊曄嘆徐熙媛比自己辛苦

張度妍透露訪問具俊曄當日因天候不佳下雨，製作組原以為具俊曄不會出現，沒想到他卻出現了，並說：「我當然要來了，熙媛躺在那裏比我辛苦多了。」她再稱具俊曄幾乎無法用語言回應外界的關心，他「能給出的回應只有眼淚」，並轉述具俊曄本人所說，「現在不想讓任何人看到自己。」

具俊曄不時到大S墓前坐着

張度妍講述與具俊曄會面的情況時，多次停頓，試圖控制情緒，但仍淚流不止，最終她因現場氣氛過於沉重，一度暫停錄影。節目相關人士表示，考慮到主持及嘉賓情緒狀態，製作組在現場協商後決定暫停錄影，以避免對當事人造成進一步心理負擔。短暫休整後，錄制在調整節奏的情況下繼續進行。預告中，又公開具俊曄到大S墓前坐着，翻看與大S影片的片段。