28歲TVB小生騷的士證欲轉行？曾捲港姐桃色醜聞 入行近十年發展平平內地試鏡8次失敗

現年28歲的TVB小生孔德賢（Danny）入行9年，但星途發展平平，代表作不多。今日，他突然在個人Instagram上載一張的士司機證，證上清晰印有其姓名「孔德賢」及照片，並留言：「好多人問我係咪轉行揸的士，只可以話個的士證係真嘅，唔係道具嚟㗎，no.222222」，引發網民熱議，猜測他是否因演藝事業停滯不前而決定轉換跑道。

孔德賢為生活密謀後路？

從孔德賢分享的圖片可見，他除了新考獲的「的士」牌照外，更已擁有多達10個不同車輛的駕駛執照。他詳細列出已成功考獲的牌照，包括私家車、輕型貨車、電單車、私家小巴、公共小巴、中型貨車、重型貨車、私家巴士等，此外，他透露尚有「公共巴士」及「掛接車輛」的牌照正在努力中。孔德賢積極考取多個專業車牌，似乎是為了在變幻莫測的演藝圈中，為自己增添一技之長，保障未來生活。今次他騷出的士證，表示自己有資格當的士司機，不過就扒示「未用過」。

孔德賢演藝路崎嶇

演藝事業發展未如理想，孔德賢近年亦嘗試開拓內地市場。他早前到內地參與綜藝節目《開灶少年團》，卻坦言酬勞只是「打招呼的價錢」，旨在爭取曝光機會，讓內地觀眾認識自己。雖然在節目中獲得不少熱情反響，但也曾被內地網民笑稱「這位阿叔是誰」，對比當地16至18歲的小鮮肉，28歲的他已顯得格格不入。

孔德賢內地8次試鏡失敗

他亦透露，為了爭取機會，曾八次前往內地試鏡，當中更有需自費飛往北京的，但最終全部失敗收場。他坦言普通話不夠標準是其弱點，但他將失敗視為反省的機會，並表示會繼續努力，相信總有一次會成功。

孔德賢曾捲廖慧儀男友自殺風波

除了事業挑戰，孔德賢的形象亦曾因緋聞而受挫。2020年，他與落選港姐廖慧儀傳出緋聞，其後廖慧儀的前男友Sam疑因情困墮樓身亡。Sam在遺書中提及女友用無數大話隱瞞，令他飽受折磨。由於孔德賢曾與廖慧儀在社交媒體上載相似的行山照片，令他被捲入這場悲劇，形象一度插水。事後，孔德賢公開與廖慧儀劃清界線，強調二人僅為普通朋友，並無聯絡。

孔德賢畢業於理工大學

畢業於理工大學建築工程及管理學系的孔德賢，為追夢而放棄工程師的穩定職業，在演藝路上一直堅持。如今積極考牌，展現了他務實和未雨綢繆的一面，即使星途滿佈荊棘，他依然在為自己的未來努力打拼。

