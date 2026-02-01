性感女星驚爆罹患罕見子宮惡疾 為保命恐需切除子宮：或許再也見不到大家

日本AV女優豐岡沙月（豐岡さつき）驚爆罹患罕見的子宮疾病，病情惡化的話有致命可能。豐岡沙月在社交平台發文，沉重地表示：「我或許再也見不到大家了。」病情曝光後，獲大批網民留言打氣。

豐岡沙月等出報告

豐岡沙月前日（30日）在IG撰長文，公開罹患罕見子宮疾病，豐岡沙月表示最初發現俗稱「葡萄胎」的「胞狀奇胎」，隨後病情惡化，據目前診斷屬「侵入奇胎」或「絨毛癌」兩種病其中一種。豐岡沙月日前已接受電腦斷層掃描（CT），下星期會有結果。

豐岡沙月在文中提到，假如證實患上「絨毛癌」，為防止癌細胞轉移到肺部甚至大腦，必須做全子宮切除手術及化療。由於豐岡沙月想成為母親，擁有屬於自己的孩子，假如摘除子宮，便無法圓做媽媽心願。豐岡沙月難過表示：「小豐岡因為太拚所以生病了。」

豐岡沙月自嘲太拚

豐岡沙月又特別列出AV業界、片商、粉絲提出的三點聲明，豐岡沙月向同行建議，因職業問題對體力與子宮的消耗極大，呼籲其他女優要定期做身體檢查。豐岡沙月又強調不要逞強，因為「身體是革命的資本」，豐岡沙月表示：「小豐岡因為太拚所以生病了。」

豐岡沙月或會減產

豐岡沙月對粉絲表示未來有機會減產，盼可以增加實體活動見粉絲。豐岡沙月留言：「趁現在還見得到我的時候快來見我！」並向片商透露因為要做治療，或無法進行激烈的拍攝工作，但希望如有輕鬆的拍攝或活動可邀請她，不會停工。

