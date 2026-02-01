Lokman 談Ian到商台宣傳新歌成功破冰：冇冰又點破 盼MIRROR兩個月內推出新團歌 小儀農曆年不會用夫姓利是封

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）、阮小儀、梁仲恆、阮韻珊、王耀祖今日（1日）出席舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》記者會，戲中飾演「奀星」的阮小儀，笑言現實中的她不是紅星，所以無難度，並謂兒時曾夢想參選港姐，因經常被人讚靚女，但直至12歲時沒有再長高，亦從未見過有港姐不夠五呎高，就此打消念頭。她笑說：「我同編劇講過呢件事，佢哋覺得好好笑，就擺入劇情度。」

短處可成為長處

談到小儀自嘲，她笑言自嘲好過畀人嘲，亦覺得沒有什麼大不了，反而給予跟自己差不多成長經歷的人有共嗚，其實身高容貌不需要太介懷，短處也可能成為長處，先不要打低自己。至於劇中演黐飲黐食躺平「啃老族」看更的Lokman，笑言今次角色跟自己反差好大，圍讀時也覺得是一個挑戰，雖然3月才開始排練，不過過年會自己開始練習投入角色，到時吃多一點，令自己體重增加。

小儀讚老公是好先生

成為人妻的小儀，是首個農曆年派利是，她笑言不會以夫姓利是封，因為用姓氏利是封入面多數是大銀碼，為免銀碼太細被人追，加上現在沒有主要入息，所以要慳一點。談到是否不想透露老公的姓氏，小儀坦言老公並非圈中人，毋需特別透露，「佢係一個好先生，我係一個好太太。」談到成為人妻後過年可要特別預備，她表示雙方家庭也很開通，並不是太傳統，笑言不會為團年飯下廚，若然煮兩個人飯餸就可以，大排筵席就不能慳，還是出外吃。問到Lokman可會希望收到小儀的雙封利是，他表示可以交換利是，如同互相祝福。

完成手頭上工作去宣傳

此外，早前有傳MIRROR跟商台「反面」，而日前成員陳卓賢（Ian）到商台宣傳新歌而成功破冰。Lokman表示叱吒樂壇頒獎禮當晚有成員睇直播，並笑謂：「冇冰又點破！」Lokman更透露MIRROR會出團歌，大家忙完手頭上工作會上去宣傳，希望兩個月內可以推出。