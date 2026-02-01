林盛斌公司爆「滋擾」風波！瑜伽中心負責人怒斥煩足一年 受害者唔只一個

林盛斌（Bob）近年因牽紅線，為多位圈中女星搵到另一半，成為娛樂圈「金牌媒人」。事實上而林盛斌亦瓣數多多，身兼主持、司儀、演員等工作外，又是娛樂製作公司老闆，吸金力強。不過林盛斌的公司近日卻爆出滋擾風波，被網民在社交平台點名，直斥每月都被滋擾感到好困擾。

林盛斌公司辦三日年度會議

林盛斌早年與友人合資開設的娛樂製作公司，業務涵蓋廣告設計、項目製作、活動策劃、藝人管理，近日一連三日舉行年度會議，與香港及澳門的所有同事一齊開會，回顧過去一年公司內的不同業務範疇成績，再作討論，並定立目標。不過林盛斌遭瑜伽中心負責人在threads點名，要求其公司的同事停止再來電。

瑜伽中心負責人因不勝其煩，在threads打上「藝人公司滋擾」嘗試聯絡林盛斌：「@bob_lamshingbun 請問你可唔可以叫你公司嘅同事鏟除我個手提電話，藝人Bob有一間製作公司，每一個月都搵佢哋不同同事，打兩次電話俾我，話有一個節目合作要俾錢佢哋同佢哋合作拍片，我明白宣傳係要付費，但問題我冇搵佢哋查詢，然後佢哋每個月都嚟滋擾我，我每一次同佢哋同事講冇需要唔好再打俾我，佢都話唔知道原來有其他同事搵過我。這個事情已經持續咗一年！真係好困擾每個月都要，用不同電話打電話來」。

林盛斌稱同事太進取

林盛斌獲悉後在帖文表示會跟進事件，並向瑜伽中心負責人致歉：「多謝你話俾我知，等我處理一下先，可能同事太進取，令到你感覺到唔舒服，帶（代）佢同你講聲唔好意思，非常抱歉」。瑜伽中心負責人之後再出帖文，指林盛斌已私訊處理：「原來最快嘅客服唔係用郵件唔打電話， 係用偉大嘅thread」。林盛斌亦認同再留言：「係呀，所以社交平台真係呢個世代一個好重要嘅溝通途徑」。

林盛斌只處理單一事件

雖然處理完瑜伽中心問題，另一網民又在帖文下指自己同樣受滋擾：「林生，唔係得kiki受滋擾，我間公司都係咁，次次都話有合作方案，次次都係講同一返說話，叫佢哋mark低唔好再打嚟，話唔清楚上手同事點做嘢。咁而家我想問你係咪連你都唔清楚呀？！係咪唔清楚就可以成日打嚟騷擾呀？！」只是今次沒有獲林盛斌關注。

