《寶貝智多星》Catherine O'Hara突離世 多位紅星發文悼念 麥哥里高堅痛失「媽媽」:還有太多話要說

曾參演《寶貝智多星》、《嘩鬼家族》的喜劇女星Catherine O'Hara因病離世，享年71歲。其經理人公司CAA發表聲明稱，Catherine於當地時間周五在洛杉磯家中因突發疾病去世，但死因尚未公布。洛杉磯消防局發言人透露：「凌晨4點48分，我們接到該地址的醫療援助請求，並將一名大約70歲、情況危急的女性送往醫院。」據《TMZ》獲得的錄音顯示，她因為呼吸困難而被緊急送院。

Catherine最後現身艾美獎頒獎禮

Catherine最後一次公開亮相是在去年9月出席艾美獎頒獎禮，當時她看來消瘦虛弱。而她雖憑《鬥戲影業》入圍金球獎電視劇最佳女配角，但並未出席在本月中舉行的頒獎禮。Catherine突然離世，遺下其任職電影美術指導的丈夫Bo Welch及2名兒子。Catherine活躍於演藝界超過50年，出生於加拿大多倫多的她於1974年加入當地劇院，及後她轉往美國發展，曾參演《三更半夜》、《寶貝智多星》、《嘩鬼家族》，並曾為經典動畫《怪誕城之夜》女主角「莎莉」配音。此外，她亦曾演出《富家窮路》、《鬥戲影業》、《最後生還者》等知名美劇，並曾奪2項艾美獎、1項金球獎和2項演員獎（前名演員工會大獎）。

Catherine圈中人緣甚廣

Catherine在圈中廣結善緣，故此她逝世消息傳出後，大批名導紅星均作悼念。在《寶貝智多星》系列與她結下母子緣的麥哥里高堅（Macaulay Culkin）在IG發文，並附上二人在《寶》片中的劇照，以及在星光大道重聚的近照，他寫道：「媽媽，我以為我們還有時間，我想要更多。我想坐在你旁邊的椅子上。我聽到了你的話，但我還有太多話要說。我愛你，再見。」其《嘩鬼家族》拍檔米高基頓（Michael Keaton）亦發文哀悼：「她既是我的假妻子，也是我的假死敵，更是我現實生活中真正的朋友。這真的太難過了，我會非常想念她。」《鬥戲影業》創作人兼男主角薛夫洛根（Seth Logen）在IG分享了Catherine伏在他背上的溫馨合照，並寫道：「真不知道該說甚麼……我第一次見到她時就跟她說，我認為她是我在銀幕上見過的最有趣的人。《寶貝智多星》這部電影讓我萌生了拍電影的念頭，能和她一起工作真是我的榮幸」，他最後寫道：「她現在去了別的地方，我感到無比悲傷。我無比感激能和她共度那些時光。謝謝你，Catherine，我愛你。」此外，當紅男星佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）、艾力寶雲（Alec Baldwin）加拿大前總理杜魯多（Justin Trudeau）、女星珍美李寇蒂絲（Jamie Lee Curtis）、名導朗侯活（Ron Howard）均有在社交平台上致哀。