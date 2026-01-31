夜王丨王丹妮未知與盧鎮業親密吻戲會否被剪 廖子妤沒有監場不想給壓力二人 認同男友演有錢人好過癮

廖子妤、王丹妮和盧鎮業今日（31日）為電影《夜王》宣傳，王丹妮和盧鎮業在戲中有感情線，現實中的情侶盧鎮業和廖子妤未有太多對手戲，廖子妤主要對手是黃子華和謝君豪，王丹妮即大呼羨慕，廖子妤笑說絕不會與她交換。

廖子妤和盧鎮業很少同場

王丹妮和盧鎮業有場親密吻戲，同樣有親密戲的何啟華和楊偲泳早前表示該場面已被剪走，問到他們一場是否都難逃一剪？他們表示未看過完整版不知道，稍後看首映就知，至於他們拍吻戲時，廖子妤又可有監場？她表示沒有，不想帶壓力給大家，而且他們都各自有不同的戲份，很少同場，亦不會刻意去討論，「我們都好耐無一齊拍戲，但今次無乜對手戲，我對住王丹妮仲多過對住他。（妳在戲中很識氹男仔，平時都會這樣對男友？）不會，我的角色在氹男仔方面是工作的一部分，收工就不會做。」

王丹妮與廖子妤各有各性感

盧鎮業透露演富二代，有幾場戲會呼喝女友，感到很過癮，「今次這個有錢富二代，階級已經超越現實中的我，有場賭錢戲次次幾十萬係咁賭很開心。」廖子妤亦笑謂有錢人很開心，之前在《毒舌大狀》正是演富豪太太，非常過癮。另外，廖子妤提到很難忘其中一場跳舞戲，由於現場關了冷氣，很熱很焗，大家跳舞跳到一身汗，連Nude Bra都因出汗幾乎跌，她們一班女仔跳舞時都要用手托一托，以免跌了一些不應該跌的東西出來。講到王丹妮有不少性感打扮，她笑指廖子妤一樣性感，但廖子妤指自己是意識上性感，不及王丹妮有睇頭，王丹妮即笑說：「我們個個女仔都各有魅力。」