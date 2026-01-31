前TVB新聞女神蔡雪瑩39歲生日 孖上市公司太子爺老公甜蜜慶生 嫁入豪門住九龍塘獨立屋豪宅

前TVB新聞主播蔡雪瑩（Snowy），2014年離巢後轉行做公關，偶爾並有接主持工作。她在2016年與全國政協朱銘泉兒子、上市公司太子爺朱威霖（William）奉子成婚，並育有對子女，分別是9歲大仔Wesley及7歲細女Sheryl，一家四口相當幸福。本月中蔡雪瑩迎來39歲生日，日前她就分享了多張連環慶生的照片，其當中與老公撐枱腳顯得分外甜蜜。

蔡雪瑩生日蛋糕吃不停

從照片相中可見，蔡雪瑩與老公朱威霖撐枱腳慶生，老公除了準備靚靚生日蛋糕之外，還特別送上鮮花，合照時蔡雪瑩面露甜蜜笑容，並向着鏡頭嘟嘴，此外，她亦獲女兒Sheryl送上親手自製的手寫生日卡，與家人一起食飯慶祝，相當幸福！甚有人緣的蔡雪瑩，還出席了不同的生日飯局，除了吃了不少生日蛋糕外，還收了不少花束。蔡雪瑩亦在IG以英文寫道：「感謝我親愛的家人和朋友們為我準備的所有生日大餐。有你們，我感到無比幸福。（即使已經步入中年）」。

蔡雪瑩獨立屋豪宅顯氣派

畢業於香港浸會大學傳理系的蔡雪瑩，2010年擔任TVB新聞台主播，因笑容甜美，曾被列入「新聞女神」之一，亦被封為「雪瑩BB」。她在2014年離巢，回復自由身後曾任公關，現時主要擔任司儀和接拍廣告，亦曾參演電影《寒戰II》，以及擔任港台節目《醫生與你》主持，2024年TVB Plus開台，她與黃婉曼、陳嘉倩等幾位舊同事一同擔任《美食新聞報道》主持工作。蔡雪瑩曾曬出一家四口的賀年照，意外曝光其位於九龍塘的獨立屋豪宅，豪宅樓高多層，並設有私人泳池，中間擺亦放了巨型桃花，氣派十足。

