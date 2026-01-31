夜王丨鄭秀文新年想放假又想謝票交流 評楊偉倫似許志安:難分難解 黃子華不敢除衫派福利自覺懲罰觀眾

黃子華、鄭秀文、廖子妤、王丹妮、盧鎮業、何啟華、楊偲泳等今日（31日）為賀歲片《夜王》宣傳，與觀眾大玩「猜樓梯」遊戲，負責猜中段位置的楊偲泳堪稱包剪揼之后，幾乎每位參賽觀眾都猜輸要離開，令黃子華都嘆為觀止。

鄭秀文不忍口不追求瘦身形

《夜王》將於農曆年上映，一眾演員近來都忙於宣傳，鄭秀文表示有很多宣傳活動，但因他們演員多，可分批宣傳，她亦準備好出席謝票場，但正值農曆年又想放假，「我內心都爭鬥緊，又好想去食吓野，以前都會整下賀年食品，今年無時間整，但應該有時間去和親友拜年，其實我很感激有得去謝票的機會，可以和觀眾近距離交流，以我所知都會去不同地方宣傳，等電影公司安排。」問到新年會否為了宣傳忍口？鄭秀文表示現在無刻意追求瘦的身形，加上有做運動，不會刻意忍口，黃子華則表示平時買衫會買大幾寸，就算胖了也不怕，又提議要與鄭秀文合作以減肥辛酸做主題的電影。

鄭秀文提議黃子華可以「棟篤跳」

黃子華在戲中半裸騷身材，問到會否保持身形待日後派福利？他笑說：「我一向都建議大家多做運動，有好的體力做甚麼都會很順利。（會不是定下目標？如過5000萬除衫？）如果我除衫不是幫套戲，而是對觀眾的懲罰。」又說要交給鄭秀文，嚇得她以為是叫她除衫，講到可與鄭秀文一起跳舞？黃子華搞笑說：「如果我跳舞，觀眾應該走一半。」鄭秀文笑他可以「棟篤跳」。另外鄭秀文日前在社交平台分享重錄《星秀傳說》的花絮片，有網民指鄭秀文身旁的楊偉倫似許志安，鄭秀文直言覺得似，似到難分難解，指許志安看過相都覺得似，無十成都有八成。