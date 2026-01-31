Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光

影視圈
發佈時間：18:10 2026-01-31 HKT

今日（31日）是前落選港姐林雅詩（Grace）的48歲生日，今年生日林雅詩選擇在外地度過，但她亦不忘在IG貼上一段影片，感謝大家的祝福。片中的林雅詩穿上黑色的無袖上衣搭配一條淺藍色的牛仔短裙，在鏡頭前動作多多，對著鏡頭揮手兼彎腰，又如用食指做出「過來」手勢，配上一臉嫵媚的表情，極具誘惑。

林雅詩情路和事業發展不順暢

林雅詩曾因情路和事業發展不順暢，在2022年決定移居英國與兒子及家人團聚，她曾說︰「從前太複雜，做回普通人簡單過生活。」可惜新生活未如想像中順利，寄出逾30封求職信，連洗碗工、超市助理都冇回音，搞到林雅詩多次公開放負，最後索性回流返港。

相關閱讀：失婚艷星移英失敗後處處碰釘 回流返港搵工慘被壓價 收狂徒露體照兼被謀肉體便宜

林雅詩生日拍片時失守露底

林雅詩今年未有透露同行友人的身份，不過在片中除了貼上兒子送贈的生日蛋糕的相片外，還有一個蛋糕寫著「Happy Birthday My Dear」，酒店房間的佈置相當浪漫，但美中不足林雅詩拍片時失守露底。林雅詩曾希望移居英國後一切可以重新開始：「一路嘅感情生活唔係咁好，希望所有嘢可以重新嚟過，並唔一定要感情，而家我已經驚咗，好驚，所以希望所有嘢叫做重新嚟過，唔知去到嗰邊會唔會好快番嚟，真係好多嘢都唔知，但係起碼要嘗試。」可惜林雅詩最後因找不到工作而回流返港：「記得大約差唔多10幾30幾封求職信CV，全部都冇回音！已經畀埋自己喺英國嘅讀書履歷！仲要我見係乜嘢工作？連洗碗工都問你CV！我好唔開心，自我人格低咗！」

林雅詩搵個job又要俾人壓價

其後林雅詩又曾再爆SEED留言：「而家環境已經唔係咁好，想搵個job又要俾人壓價，又要可能冇錢收，有啲人扮有工作搵你聯絡你，諗住有個希望搵多一蚊得一蚊啦，點知原來係想搵你傾吓偈唔知博乜？博乜大家心知肚明啦，仲要諗住免費！X街嚟㗎！跟住就send埋啲露體狂嘅相咁即係點呀？當然我有block咗佢啦，但係佢又用另外一個Account再開返呀嘛！唔好再蝦我個女人仔啦！我都搵份正職馬死落地行！發洩完畢！謝謝！」

相關閱讀：46歲失婚港姐晒解鈕床照：喜歡我就來 移英搵唔到食回流尋出路 曾被性騷擾、疑遭家暴

