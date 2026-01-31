Ivy@COLLAR認醒目嫌《骰界》時間太短未能展現 6人齊做直播未覺193情緒有異樣 Candy未有慰問相信對方強大可應付

COLLAR成員蘇雅琳（Ivy）與王家晴（Candy）出席跑步活動，二人表示會參與表演賽，Ivy平日會在健身房運動，最多1次跑7公里，至於Candy則因為醫生指出跑步會傷膝，她選擇快步行及行斜路，至於隊中運動細胞最好，她們齊聲表示是李芯齡，除了跳舞外擅長很多不同運動。談到主持節目《骰界》，Ivy指沒留意收視成績，但知道很多粉絲在社交平台討論，指出最大問題是節目只有30分鐘太短，未搞清楚遊戲規則已結束，相信若有下一季會有改善。問是否醒目擔當？她自認醒目，但目前3個遊戲未展現到，自認也有技巧及陰辣一面。

Ivy建議齊人做直播宣傳

談到前一晚《骰界》6位主持齊人開直播，當中更有被「雪藏」的郭嘉駿（193），Ivy指齊人宣傳是必要的事，「其實每集我們都會一齊睇，睇完一齊在群組討論。（193建議一齊直播？）我建議的，自己一個睇，不如大家一齊睇，可以和網民一齊討論。」提到193原定也參與跑步活動「被缺席」，隊友們則指公司代193請了大假，她們指是公司安排，細節不知情，Ivy指前一晚直播見193情緒OK，大家都看到，但隊友說是放假當然以隊友為主。至於曾傳緋聞的Candy可有慰問？她指有睇直播知道他心情可以，所以沒過問，相信他很強大。