新晉甜心歌手無預警宣布停工 健康告急貼入院相稱積極配合治療 疑因壓力大左耳曾失聰

新晉歌手、現年29歲的「Kylie C .」鄭杞瑤曾有「足球女神」之稱，在2021年憑傲人身材成功走入大眾視線，不止做足球節目主持，又曾參加ViuTV戀愛實境真人秀節目《戀愛Staycation》與及選美節目《尾二一屆口罩小姐選舉》，去年推出處女作《只得一半》更獲神級填詞人林夕助陣，本來計劃好新年以古裝造型現身年宵檔口跟fans互動，但昨日（30日）突然在社交平台宣布身體出問題，需要停工一段時間。

Kylie C.將進行一段時間的治療

Kylie C.以中英文在限時動熊寫道︰「感謝大家一直以來的支持與愛護。很抱歉地通知大家，由於身體原因，我需要暫時放下接下來的所有公開活動和工作，專心接受治療。近期身體抱恙，經過醫生詳細評估，為能更好地恢復健康，我將進行一段時間的治療。」

Kylie C.相信一切都會好起來

Kylie C.未有提及自己身體況，只稱需要靜心面對治療過程，她相信一切都會好起來：「感謝所有朋友、合作夥伴和粉絲們的理解與體諒。也請大家不必過於擔心，我會積極配合治療，爭取早日康復、重回大家面前。在此期間，工作事務將由團隊協助處理。再次感謝你們的溫暖與陪伴，期待不久後以更好的狀態與大家相見。祝大家平安健康，我們稍後見。」她亦轉載跟她合作的阿小帖文，盼自己可以在年宵跟大家見面。

Kylie C.數年前左耳曾失聰

Kylie C.數年前左耳失聰，當時她曾四出求醫，訪盡中西醫生仍找不到為何左耳失聰：「可能係因為壓力大，依家仲未好返，而我覺得應該係唔會再好返，但開始都習慣。」未知今次身體再出問題，是否與舊患有關，Kylie C.的好友阿小回覆傳媒時亦只説：因為佢身體突然間有啲唔舒服，所以呢兩星期有啲主持工作受到影響，而家佢休息中，會好快同大家見面。」阿小表示待Kylie C.康復後，由她親自交代具體情況。