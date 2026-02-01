TVB「執紙皮婆婆」許碧姬95歲生日釣出視后 曾為癱瘓女兒堅持拍劇近年因健康減產

人稱「碧姬婆婆」的TVB資深甘草演員許碧姬，擅演路人、垃圾婆、慈祥老人等角色，因而有「TVB御用婆婆」、「執紙皮婆婆」之稱。近日有網民在Threads上為許碧姬慶祝95歲生日，惹來大批網民洗版祝賀，連視后都有留言。

許碧姬獲網民祝賀

日前有網民在Threads上貼出許碧姬的照片，並留言：「許碧姬，香港資深甘草女演員，無線電視特約演員，擅長飾演路人、垃圾婆及慈祥婆婆等角色。1月23日95歲誕辰，祝生日快樂」，視后宣萱（Jessica）也有在帖文下寫上「生日快樂」。

不少網民送上祝福外，更表示已有一段時間沒見過許碧姬，關心其近況。也有網民表達對「碧姬婆婆」的喜愛：「我好鍾意佢」、「一直覺得佢個樣好cute」、「以前睇佢做電視劇就會諗起自己嫲嫲，個feel好似」、「細細個睇佢做戲睇到依家大個，佢個樣都冇乜變過」等。

許碧姬60歲開始拍劇

許碧姬60歲才入行，初期在亞視任特約演員，1991年簽約TVB，亦有拍電影。因能講出一口流利的潮汕話，在不少作品中變成特色。許碧姬雖然做閒角居多，但2009年《巾幗梟雄》飾演「四婆」梁四、2010年《巾幗梟雄之義海豪情》飾演骨嫲，令人留下印象。

許碧姬近年行動不便

許碧姬最初因「無聊」，在家中感到很悶，便入行做特約演員，其後因大女在1996年腦中風，四肢癱瘓失去自理能力，許碧姬除每日到療養院探望女兒，還有繼續拍戲，讓女兒習慣在電視上見到自己。不過大女去世後，加上許碧姬於2016年在家中跌倒，導致腿骨骨裂，近年又行動不便，要用枴杖助行，因而已減少在幕前露面。

