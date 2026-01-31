Edan呂爵安與林明禎口徑一致避談感情 與Anson開騷初步討論演出流程 為AI宣傳片跟粉絲激情對話

呂爵安（Edan@MIRROR）、ERROR的梁業（肥仔）、吳保錡與何啟華（Dee）、COLLAR的蘇雅琳（Ivy）與王家晴（Candy）等，齊齊到愉景灣出席《ViuTV生啤Family Run 親子跑嘉年華》。Edan表示將參與表演賽事，問到喜歡跑步？他坦言不喜歡，但最近迫自己跑步，因覺得可以去水腫，人精神點也可以鍛練意志力，有感也有年紀。剛於21日迎接29歲生日的Edan，問到如何慶祝生日？他指與妹妹小如豬過，談到緋聞女友林明禎在港，他表示：「係呀，她在香港，工作中就不回應這些事。」與日前林明禎現身同樣口徑一致避談感情事。

Edan享受演出機會

ViuTV日前宣布MIRROR今年多項計劃，包括見面會、組合演出及MIRROR年底演唱會等，Edan表示很開心，多謝大家邀請他們演出，談到4月首先有Edan與盧瀚霆「登神CP」在澳門演出，他表示會享受演出的機會，目前正討論初步的演出流程，也期待每年一次與MIRO的見面會，預計在3至5月舉行，但他也不清楚他的場次何時舉行，因3月也會與好友邱鋒澤開騷。Edan日前分享AI片宣傳是次演出，風格輕鬆搞笑，亦註明是AI製作，但有粉絲質疑肖像及藝術性等問題，與Edan在網上平台對話，Edan指發布後收到粉絲的訊息，被指片段有問題，他說：「我不明白問題在哪邊，亦不想影響到好友，所以與粉絲們展開激情對話，討論完都明白，我認為是好的交流。」

Edan設3月限期想好出歌風格

至於頻頻開騷是否要準備新歌？Edan直言是，「是要出多點歌了，今年都想多做音樂，是我自己不好，手上有Demo但覺得未找到出歌的風格，我畀自己限期，如果仍未找到就用手上的Demo吧！（限期是甚麼時候？）3月！」MakerVille與商台被指關係不再，MIRROR成員久未上電台宣傳，早前更缺席頒獎禮，近日陳卓賢（Ian）推出新歌並亮相商台受訪，被形容是破冰第一人，Edan指宣傳事宜由公司安排，自己作為歌手，若出歌到電台宣傳，令更多人聽到當然是好開心事，若公司安排到都會做。