《慶餘年2》金晨涉肇事逃逸助手「頂包」 浴血意外現場照曝光發文道歉

內地女星金晨曾演出《無心法師》、《南來北往》、《慶餘年第二季》（慶餘年2）等劇集，2020年憑綜藝節目《乘風破浪的姐姐》累積人氣。金晨近日卻爆出涉「肇事逃逸」風波，更有指由助手「頂包」駕駛責任，惹起熱議。金晨昨日（30日）在社交平台發文交代事故經過，並公開當時受傷的照片，非常驚嚇。

金晨口罩及服染血

金晨昨日（30日）在微博為近日爆出撞車後逃逸事件開腔，撰長文交代事件始末，又在帖文下留言位置公開當時的傷勢相。見到相中女子臉上打格只露出傷勢，嘴邊有大量血跡，而口罩及衣服亦染血，嚴重程度震驚網民。紹興市公安局柯橋區分局發布警情通報，證實金晨的交通事故。而民警經初步調查後，未發現異常情況，亦不存在騙保事實。

金晨撰長文交代當時情況，表示事故發生在2025年3月16日，當時與經理人、助手共三人租車在外遊玩，由金晨本人駕駛。其間遇上小狗衝出，金晨因緊急閃避導致撞向路邊警示牌及房屋圍牆，事故中只有金晨一行三人，未有涉及其他車輛及途人。

金晨稱傷勢較重先行入醫院

金晨解釋當時離開現場，因自己傷勢較重，經理人第一時間送她到醫院，並要接受緊急手術，而助手則留在現場協助處理後續問題。助手在過程中曾向警方誤稱自己為駕駛者，並配合完成了事故認定。

不過金晨在手術結束恢復意識後，了解助手處理過程，認為自己作為駕駛者責無旁貸，理應承擔全部責任，隨後已向保險公司申請撤銷理賠，由她全額承擔車輛損失、路邊設施、房屋圍牆的相關賠償，並在2025年4月處理完畢。對於鬧出金晨，金晨也在文中表示作為一名公眾人物，應謹言慎行，並向社會大眾致歉。

金晨與前公司鬧翻被雪藏

35歲的金晨父母是舞蹈老師，自6歲起隨雙親習舞，10歲時考入上海市舞蹈學校（現稱上海戲劇學院附屬舞蹈學校），於2007年金晨入讀北京舞蹈學院，並在2008年北京奧運會開幕式上演出，多年來獲得不少舞蹈比賽獎項。

金晨於2011年演出《七種武器之孔雀翎》加入娛樂圈，同年與黎諾懿在舞蹈節目《舞動奇跡》第3季中合作，奪得總決賽冠軍。不過金晨在2017年曾與經理人公司鬧翻，一度對簿公堂，最終敗訴被雪藏，一度懷疑患上抑鬱症，兩年後簽約新公司，並參加綜藝節目《乘風破浪的姐姐》，重新出發。

金晨1月30日在微博交代事故原文如下：

大家好，我是金晨，關於近日網上流傳的消息，我想向大家做出如下說明：

2025年3月16日，我和經紀人及助理三人租車在外遊玩，車輛由我進行駕駛。行車途中，我為躲避路上躥出的小狗，緊急拐彎時撞向路邊的警示牌及房屋圍牆。

事故發生時，現場只有我們三人，因我的傷勢較重，經紀人第一時間帶我趕往醫院急診並緊急做了手術，助理留下處理事故。

由於事發突然，加上當時情緒緊張，助理向交警說明自己是駕駛人，並配合完成了事故認定。當我手術結束意識恢復後，了解了該事件的處理過程，我認為我本人作為實際駕駛員必須承擔全部事故責任及為此次事故中出現的不當處理承擔全部責任。因此，我讓助理立即聯絡保險公司，申請撤銷保險理賠，所有車損費用及路邊設施和房屋圍牆相關方的經濟損失由我本人全額承擔，相關賠付已於2025年4月完成。

作為一名公眾人物，我未能做好表率，反而因個人行為佔用社會資源，給大家帶來了困擾與擔憂，我對此深感慚愧。感謝大家的關心與監督，我會深刻反省，今後一定更加嚴格遵守交通法規，謹言慎行，切實承擔起應盡的社會責任。

再次誠懇致歉。