草蜢4月製作全新演唱會報答歌迷 認無合約為理想不分開 狂收訂飛訊息有望加場

剛完成巡迴演唱會的草蜢昨晚（3日）為TVB新春節目擔任嘉賓，他們表示今次巡迴做了四年，現在心情是開心也不捨，完成演唱會後興奮到睡不着，又指沒有想過可以成軍40年，去到任何的地方也得到大家熱情的支持，覺得好感動，所以在四月底會在香港舉行6場全新演唱會《Grasshopper Three In Love 草蜢演唱會2026》來報答大家，而這次演唱會可以代表草蜢40年來的功力，會竭盡所能為大家帶來一個娛樂性非常高的演唱會，問到是否再做四年？他們說：「希望啦，睇吓打唔打破到自己記錄。」

草蜢叫歌迷不要太「老定」

他們指沒想過可一起走到40年，更透露三人並沒有合約的束縛，三人也是很自由，但三人也是為當初的理想而沒分開過，在個人管理方面亦對得起其他成員，所以這是很難得的事情。草蜢指今次演唱會是回饋歌迷40年的支持，笑問他們是否已周身飛債？蔡一傑笑指這星期自己也不敢看訊息，而蔡一智也表示自從演唱會出現後就不停收到訊息，蔡一傑謂大家反應很熱烈，透露有機會加埸，但場館場數有限，所以大家也不應該太「老定」。

蔡一傑努力keep fit迎接演唱會

草蜢又指新年將準備排舞和開會，蔡一傑更叮囑大家過年不要食太多蘿蔔糕和年糕，問他平常經常煮食，是否忍得住口？他笑說：「我得㗎，整俾人食咋嘛，冇問題㗎，我又唔係自己食晒。」蘇志威即笑指他現在叫人少食，但新年就送蘿蔔糕給自己，要自己如何是好？蔡一傑補充說：「我覺得今次呢個40年嘅演唱會好難能可貴，所以我要整靚啲自己、keep fit嚟迎接我哋呢個演唱會。」雖然緊張演唱會，但他指新年也會找時間放輕鬆，不過可能是早上跑步練氣，晚上再出去團拜或拜年。