麥美恩回應被雪傳聞 : 鬼妹唔怕凍 與TVB仍有合約工作冇停過 龔嘉欣建議周奕瑋拍劇被拒

草蜢、龔嘉欣、麥美恩、周奕瑋、周吉佩、劉洋及關嘉敏等昨晚（30日）為新春節目錄影，日前在社交平台大爆被「好兄弟好朋友」出賣，自揭受不公平對待嬲到爆粗的樂隊Mr.前主音布志綸亦有出席，但不受訪。

麥美恩主動要求坐Bob旁

久未參與TVB大騷的麥美恩與龔嘉欣及周奕瑋等一起為節目擔任司儀，麥美恩上次任司儀已是在去年10月的《善心滿載仁愛堂》，她表示不算很久，提到她離奇缺席台慶，有份做台慶司儀的龔嘉欣即出口幫忙解釋，表示是因找回《萬千星輝頒獎禮2024》得獎者做司儀，所以沒有麥美恩是很正常，提到網民擔心麥美恩被雪藏？麥美恩說：「我喺度，多謝大家咁關心我，我好窩心。（係咪俾人雪藏？）鬼妹又唔怕凍嘅，哈哈哈！」至於是否已走出雪櫃，她反問周奕瑋「我哋去咗泰國當唔當係解咗凍？」周奕瑋即笑問：「做乜拉埋我落水？」之後麥美恩再補充說：「冇啦，喺度，唔使擔心！我出面（工作）冇停過，呢個係事實，都係公司安排嘅。」

她又指就算不是做司儀，在旁邊助威吶喊、推波助瀾也很開心，又指在台慶頒獎禮，主動要求坐在林盛斌身邊，因覺得他一定攞獎，所以很想攬他：「所以個畫面都營造到出嚟，就算唔喺台上面，台下都一樣精彩，多謝大家關心，冇事嘅，冇事嘅！」她又指現在與TVB仍有合約，所以公司仍然有幫她接洽緊外面的工作，包括在馬來西亞的節目也是公司接洽，所以不用擔心她，之後她又在望向周奕瑋問：「係咪呀周生？」周奕瑋即笑指自己一向也是「常溫」。

周奕瑋稱《帶阿姐看世界》被刪部份望播出

周奕瑋之前在《帶阿姐看世界》節目中，帶汪明荃遊日本的部份離奇消失，他指阿姐曾表示節目之後會播出，但確實日子就要等公司再安排，自己正在拍節目《周遊人生》，自己也是剛回港，今次走訪亞洲不同城市拍人物故事，除了去韓國外，之前也去四川採訪來自香港的熊貓保育員。

龔嘉欣開心主持拍劇都有份

至於近期不斷做主持的龔嘉欣被問到是否轉型？她指自己什麼都做，最緊要要是有工作：「我覺得好開心，又可以拍到劇，又可以做主持，尤其是接觸多咗之後，就發現原來主持工作真係唔係咁易做。」她坦言做主持較難，現在也有周年晚宴邀請她去唱歌，雖然自己唱歌不叻，但都盡力去做：「2026新一年希望大家都盤滿缽滿，今日錄呢個節目年初一晚出街，所以特別有意頭。」

至於嘉欣加入主持是否會被搶飯碗？周奕瑋即提議麥美恩去拍劇，麥美恩指一向也有拍，之前在《痞子無間道》也有演出，自己也希望能夠遇到好劇本，龔嘉欣表示總之有工作大家也會做，又建議周奕瑋去拍劇，不過對方即耍手擰頭表示：「自己知自己演技，佢哋兩個爭主持飯碗，但男仔得我一個OK，留返啖飯，你唔好轉做男主持就得！」