容天佑將為人父妻見肚︰望攞政府兩萬 謝雪心迎農曆新年扮財神

謝雪心（心姐）與練馬師葉楚航及藝人容天佑出席犬隻手明星賽，10位KOL及藝人帶着他們的愛犬參賽，由心姐、葉楚航及前港姐丘碧瑜擔任評判，結果由容天佑所養3歲大巨型大白熊犬豬兜獲得冠軍。

愛犬豬兜奪冠

對動物充滿愛心的心姐透露與好友雷家誠常做動物義工，同時她透露年初一會見到她以女財神造型亮相節目。至於去年12月與女友扶天恩（Winnie）拉埋天窗的容天佑，與太太拍住拖帶埋愛犬豬兜參加比賽，對於愛犬獲冠，他直指是意料之外的高興；他又自爆喜訊馬年榮升新手爸爸，「終於可以告訴大家這件開心事，要迎接新生命，這段時間要多陪太太，照顧她。突然間我的身份又轉變了，有許多感受！希望今年拿到政府的兩萬元資助（新生嬰兒獎勵金）。」