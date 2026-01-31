電視界「最苦命肥仔」翻身做老闆  內地連開3麵店新造型脫胎換骨  曾失婚戶口得40蚊欲輕生

現年64歲、被譽為「亞視忠臣」的資深演員劉錫賢，早年與前妻離婚、戶口僅剩40元，需要3個妹妹接濟，更一度因患抑鬱症而有輕生念頭。但近年他開始轉運，去年成功再婚，更於鄉下順德開設雲吞麵店生意一流，至今已擁有三間分店，一鋪翻身成為飲食老闆。他與去年再婚的妻子袁綺弘更是形影不離，妻子不但與他一同打理生意，更兼任其經理人，為他重新開拓演藝事業，可謂迎來了人生第二個春天。

劉錫賢事業愛情大翻身

從近日的相片及影片可見，劉錫賢精神飽滿，常駐店內親力親為，而他當上老闆後亦精神煥發，身型似沒有往時般腫脹，更梳上企理髮型，甚有老闆風範。其位於順德老家的麵館走親民路線，一碗鮮蝦雲吞麵僅售9.9元人民幣，價錢實惠。他與妻子在店內熱情招待客人，更會為粉絲簽名合照，夫妻檔拍住上，十分恩愛。在與昔日亞視同事陳靖允的互動中，他更意氣風發地透露：「現在還有三間（店），接下來我們還要再增加一間直營店！」。

劉錫賢前半生好坎坷

劉錫賢風光背後，曾走過一段漫長的人生低谷。他早年與前妻離婚，被分去一半身家，其後遇上疫情致兩年零收入，生活陷入困境。他曾在訪問中剖白，當時戶口只剩下40港元，需靠三位任職高層的妹妹接濟度日，更坦言：「如果咁樣嘅情況底下，我諗係發癲。」沉重的經濟壓力及事業停擺，一度令他患上抑鬱症，甚至有過輕生的念頭。劉錫賢高峰時期體重達315磅，因此有「肥仔賢」封號，他曾透露早年一日食七餐，最誇張是一次連吃四隻連皮的雞，因為飲食太放肆，使他30年前患上糖尿病，並受血脂高血壓等慢性病困擾。

劉錫賢得賢妻當經理人

幸運的是，劉錫賢在家人的支持下咬緊牙關渡過難關，並於2021年遇到了現任妻子袁綺弘，兩人一拍即合，相識僅兩個月便決定廝守終生。袁綺弘不僅在生活上給予他支持，更成為他事業上的最強後盾，為他接洽工作，重整旗鼓。對於外界曾嘲諷劉錫賢「又肥又老又冇錢」，袁綺弘就表示女人愛肥仔，認為劉錫賢「特別親切」，盡顯夫妻情深。

