米倉涼子涉藏大麻禁藥獲放生 神隱多時或公開亮相宣傳新作

50歲日劇天后米倉涼子去年8月涉藏大麻被搜屋，遭控涉嫌違反《麻藥取締法》被送檢。事隔一星期，東京地方檢察廳於今日正式發表聲明，針對米倉涼子的書面送檢案，最終決定予以不起訴處分。

已與阿根廷男友分手

去年10月，米倉涼子爆出於去年8月底被厚生勞動省關東信越厚生局麻藥取締部，搜查位於東京都內的住所。米倉涼子隨後於12月首度公開交代涉毒醜聞，承認寓所曾遭搜查，她強調：「我一直採取全面配合搜查的態度，並認為在目前的合作下，該階段已告一段落。」

如今案件才真正告一段落，米倉涼子主演的串流新片《Angel Flight》劇場版，將如期在下月上架，之前串流平台宣布取消試映會，如今米倉涼子獲證清白，相信她在神隱多時後會公開亮相，宣傳新片。

至於與她拍拖5年多的阿根廷男友Gonzalo Cuello，原本在東京一間舞蹈教室任職，早在爆出涉毒醜聞時，他就以「家人不適」為由返回家鄉，未再回到日本。外界猜測，他與米倉涼子的戀情已玩完。