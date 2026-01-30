《長江7號》星女郎張雨綺被公開當小三細節？進佔大屋用元配毛巾：當我婚照你怎麼躺得下？

現年38歲的內地女星張雨綺，因2008年演出周星馳電影《長江7號》中的「袁老師」一角而爆紅，成為家喻戶曉的「星女郎」。然而，相較於演藝作品，她兩度離婚的感情生活更受矚目。近日，她與第二任前夫袁巴元的舊日恩怨再被提起，袁巴元的前妻葛曉倩在直播中，詳細揭露張雨綺當年介入她婚姻的驚人細節，直斥其行為「極度離譜」。

張雨綺被指「鳩佔鵲巢」

近日，有網民翻出袁巴元前妻葛曉倩在2024年的一段直播影片，片中她情緒激動，將張雨綺比作經典劇集《回家的誘惑》中「史上最強小三」艾莉，怒轟張雨綺當年的「鳩佔鵲巢」行徑。

「張雨綺用我毛巾穿我拖鞋」

葛曉倩在直播中控訴，張雨綺當年直接住進了她與袁巴元的愛巢，更令人咋舌的是，她竟毫無顧忌地使用屋內原配的私人物品。葛曉倩怒斥：「艾莉穿品如的睡衣已經夠離譜了嗎？張艾莉（指張雨綺）還用我毛巾呢，還穿我拖鞋呢！」她更指，當時屋內「衣櫃裡面都是我的衣服，還有我的婚紗照」，她無法理解地質問：「你是怎麼躺得下去的？」

張雨綺嫌酒店小搬進大屋

葛曉倩形容，當時張雨綺疑似嫌棄男方安排的酒店式公寓太小，才要求搬進大屋。她更辛辣諷刺其背後動機：「因為她覺得有10個億，只要趕緊上位之後，然後再生個小孩，她就有分5個億了，她很著急。」

葛曉倩張雨綺恩怨橫跨多年

葛曉倩與張雨綺的恩怨橫跨多年，似乎已準備好全面開戰。今年1月29日，葛曉倩在社群媒體發布長文，以虛構案例分析的形式，公開預判張雨綺公關團隊可能採取的四大操作手法，並直接點名張雨綺昔日的金牌經理人楊天真：「楊天真老師您作為公關大拿，覺得我分析的怎麼樣？」

張雨綺未有回應

對於葛曉倩的種種指控，張雨綺及其工作室截至目前均未作出正面回應。這與她平日在鏡頭前敢言敢怒的「大女主」形象大相逕庭，引來不少網民嘲諷，質疑其「霸氣人設崩塌」，「平日性格火爆，現在怎麼不回應？」、「遇到實錘就選擇神隱。」事件後續發展，外界將持續關注。

