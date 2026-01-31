昔日「EYT三小花」驚變「老太」？臉色蠟黃外貌難以識別 網民反應兩極：怎麼混上血了

「三嫂」戚美珍在1980年第10期TVB藝訓班畢業後簽約成為藝員，其後被安排;在《歡樂今宵》演出，曾與廖安麗、景黛音被譽為「EYT 三小花」，而且更受到TVB力捧，其後在首部劇集《飛越十八層》與苗僑偉飾演情侶而戲假情真，到了1990年與「三哥」苗僑偉結婚後，戚美珍淡出並專心照顧下一子一女。

戚美珍開金口外貌卻意外成為焦點

戚美珍多年來專注做「三哥」苗僑偉背後的女人，夫唱婦隨四出工作，鮮有在幕前演出，日前戚美珍為支持好友盧海鵬開金口，在《盧海鵬鳴金收咪演唱會》上罕有地獻唱梅艷芳的金曲《冰山大火》及《夢伴》，結果因外貌卻意外成為焦點，更引發熱烈討論。

相關閱讀：80年代TVB花旦大呻婚後做阿四！淡出懶打扮現幸福肥 型佬老公已婚一樣多緋聞

戚美珍演出片段瘋傳樣貌成焦點

戚美珍今次在演唱會上，身穿型格的灰色系服裝，在台上賣力演唱《夢伴》和《冰山大火》兩首梅艷芳的經典歌曲，扭腰舉手，台風十足。後來再與老公苗僑偉和黃日華三人合唱，為演唱會掀起高潮，戚美珍的演出片段在網上瘋傳，樣貌意外成為焦點。在網上多段流傳的影片所見，戚美珍的臉色蠟黃，髮質變得枯黃，明顯有老態兼留有歲月痕跡，與昔日模樣截然不同，有人留言：「老到認唔出！」、「三嫂老了老了怎麼混上血了呢？」、「我也是第一眼看成了是個老外，完全沒識出來是三嫂」、「這誰？居然還有我不認識的！」、「這個髮型不好。」、「美女變老太了。」、「年輕時候很美，現在感覺比苗僑偉老許多。」但亦有人為戚美珍平反、「有機會老也是一種福氣，有些人連老的機會都沒有。」、「這種光就算是三哥也立馬老10歲。」、「光線問題。」、「這絕對是燈光問題，在我心中，戚永遠都是最美的，最有氣質的。」、「這光打得喻吃不消。」

譚詠麟開口叫戚美珍做「肥珍」

戚美珍跟三哥苗僑偉結婚後，一直過着闊少奶生活，專心照顧子女，這段享福日子令她體重日增，暴肥至170磅，連譚詠麟都試過開口叫戚美珍做「肥珍」，苗僑偉當然出聲護妻：「每個人年紀都會大，冇理由生完小朋友就丟咗佢。做男人要承擔，同你生活咁多年，唔可以半途拋棄佢，我哋經歷咗好多風浪，一定照顧佢一生一世。」戚美珍亦曾笑說：「嗰陣係因為我當年啱啱生完後，肥到170磅時，阿倫改咗我這個花名，佢都叫慣咗。記得當時我食飯要飽到盡，托住個肚才會收口，嗰時雖然肥，但從冇諗過要減，直到後來因為健康問題，膝頭軟骨受損才開始減磅。」

相關閱讀：66歲苗僑偉狂操爆肌線條盡現 三嫂戚美珍狀態又再出現變化

戚美珍苗僑偉是圈中模範夫婦

戚美珍跟三哥苗僑偉是圈中的模範夫婦，但兩人的婚姻也不是一帆風順，苗僑偉曾在訪問中指戚美珍性格火爆，結婚初期仍常常鬧分手，甚至講過「一世唔愛苗僑偉」的誓言，一度分手收場，最後在苗僑偉苦苦的追求和堅持下，再次在一起。三嫂曾說：「我好感恩可以遇到呢個好人，其實我哋冇乜夫妻間相處之道，經歷過咁多年碰碰撞撞，自然就識得點樣舒服地相處，三哥好好脾氣，但性格固執，我就係火燭鬼性格，快嚟快去，過一陣就連點解忟憎都唔記得。」苗僑偉結婚多年極少與女星傳出任何緋聞，他曾說過：「拍戲有靚女喺身邊，但我唔花心，唔會喺出面自取麻煩！作為男人，喺簽結婚證書時，對老婆許下照顧佢一生一世嘅責任承諾，而夫妻相處之道最重要係互相忍讓，離婚兩個字唔可以隨便講出口。」