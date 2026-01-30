Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Dream Concert香港站宣佈延期  離啟德主場館開騷僅剩一週 門票將全數自動退款

影視圈
更新時間：18:08 2026-01-30 HKT
發佈時間：18:08 2026-01-30 HKT

原定於 2026 年 2 月 6 日（星期五）及 2 月 7 日（星期六），一連兩晚假香港啟德主場館盛大舉行的《Dream Concert 韓國夢想演唱會 2026 世界巡演 · 香港站》，原本集結了李泰民、THE BOYZ、EXO-CBX、華莎及 BamBam 等多位 K-pop 人氣巨星，令不少樂迷引頸以待。然而，距離開騷僅剩一週，主辦方「中國遛九文化有限公司」今日（1 月 30 日）突然發出公告，宣佈演唱會將延期舉行。

Dream Concert 宣布延期

根據官方發出的聲明，是次延期主要受「演出排程調動關係」影響。主辦方在公告中表達了「萬分遺憾」，並強調團隊並未放棄，未來將繼續努力，希望能重新把 Dream Concert 帶回給一眾樂迷。至於具體的復辦日期，由於新的演出檔期目前仍有待確定，主辦方表示將會在稍後通過官方渠道通知所有觀眾。

退票安排全自動退款

針對已購票觀眾最關心的退款問題，主辦方在聲明中承諾將安排全額退票。由於新檔期未定，各購票渠道（包括快達票及大麥網）將會「自行啟動退票程序」。這意味著受影響的觀眾無需自行申請退款或進行任何繁複的操作，只需密切留意相關購票平台的通知，款項預計將自動退回。

有關方面聲明原文如下：

【Dream Concert 韓國夢想演唱會 2026 世界巡演 · 香港站】延期通知及退票安排

我們懷著萬分遺憾的心情，正式宣布：原定於 2 月 6 日、7 日在香港啟德主場館舉辦的 “DREAM CONCERT 韓國夢想演唱會 2026 世界巡演 - 香港站” 因演出排程調動關系將延期舉行。

團隊將在未來繼續努力，重新把 DREAM CONCERT 韓國夢想演唱會帶回給大家，並會通過官方渠道通知所有觀眾。

由於新的演出檔期有待確定，已購票觀眾請密切留意，各購票渠道將自行啟動退票程序，用戶無需申請退款或者進行任何操作；
快達票: +852 31288288
大麥: +86 1010-3721
主辦方: [email protected]

如以上安排對您造成不便，敬請諒解。

中國遛九文化有限公司
2026年 1月 30日

