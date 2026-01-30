賈思樂「登七」豁然笑對生死框架 情路留白：男女都好要開心丨獨家

71歲的賈思樂（路易）將於下月15日在新伊館舉行演唱會，邁入「登七」之年，他坦言感情世界已空白五年，卻獲摯友填滿生活，豁達表示：「呢個年紀，唔論對象男或女，最緊要開心，唔受框架規限。」他曾因失聯嚇壞朋友，更早早寫定平安紙，更設計好身後事。採訪：方騫平 攝影：林賓尼 場地：Henry Pub@鴻圖中心

賈思樂相隔18個月才成功申請續辦《Happy Together Again演唱會》，今次將票房全數捐贈大埔宏福苑災民，對此格外有意義：「對我嚟講好大感觸，發覺香港人原來好有愛，個個人出錢又出力，所以演唱會主題圍繞愛。」

閨密林漪娸到時聯同戚美珍、苗僑偉、陳法蓉、黃日華、向海嵐等到場支持，但她不打算開金口。傳承爸爸唱歌優良基因的71歲的路易自爆曾被朋友取笑他與死神距離接近：「佢哋戲言話『聽埋你今次唱，都唔知幾時會再聽到，所以你有得唱就唱喇。』」路易卻豁達地笑說：「哈！唱埋今次唔係冇得唱，只係隔耐啲開啫。坦白講去到我呢個年紀唔緊要啦，既然我70歲多又唱得又跳，點解唔繼續做呢？」他更以93歲胡楓、84歲盧海鵬為榜樣會持續演出。

朋友恐慌以為失救身亡

路易早在十年前已寫好平安紙：「我好鼓勵人咁做呢，安排晒就心安理得。」他委託廖安麗擔任遺產執行人，連遺照、撒灰安排亦準備妥當，更叮囑喪禮不需傷感：「講返我啲烏龍軼事就得喇。」林漪娸透露最近路易曾因手機遺失失聯三日，朋友擔心「以為獨居長者失救身亡」，故提醒他：「你都差唔多年紀啦，應該喺屋企裝返個平安鐘。」友情網絡成為他晚年重要支柱。至於感情方面，路易不避諱曾與陳玉蓮、狄寶娜摩亞拍拖：「大家開心過一段時間嘅，但詳情就唔多講。」作為虔誠天主教徒，他認為上天安排甚麼便接受：「男又好女又好，最重要係開心，正如味餸好食咪食多啲囉。都呢個年紀啦，乜嘢令你開心就去找尋，唔會畀框框規限住，最緊要身體健康。」路易有五年冇拍拖，上一段戀情長達十多年，由他主動結束：「覺得與其性格唔夾唔好嘥時間啦，我年紀都咁大啦，要做啲令自己開心嘅嘢。」分手後二人再見亦是朋友，更與對方家人保持良好關係。他堅持不強求黃昏戀：「需要人照顧唔係一齊嘅理由，咁樣係會後悔嘅。」如今他滿意現狀：「重點我有好多朋友真心錫我，唔覺得自己好孤獨，反而覺得好幸福。」