生命樹｜劇情懶人包、角色簡介、追劇日曆、5大看點、楊紫與胡歌反盜獵

生命樹｜《生命樹》丨由楊紫領銜主演，胡歌特別出演，是一部講述反盜獵盜採的現實主義題材電視劇。下文為您精心整理了《生命樹》的劇情懶人包，即睇分集劇情、角色介紹及必看亮點！

《生命樹》以1996年青海省瑪治縣為起點，講述女警白菊（楊紫 飾）加入巡山隊，與副縣長多傑（胡歌 飾）共同打擊盜獵盜採活動，致力建立自然保護區的故事。巡山隊經歷解散與重組，十多年後白菊與舊友追查多傑失蹤的真相，守護青藏高原生態平衡。

《生命樹》由楊紫領銜主演，胡歌特別出演。

《生命樹》追劇日曆公開！

楊紫 飾 白菊

白菊是瑪治縣的女警，加入巡山隊後致力打擊盜獵以及盜採。

楊紫飾演白菊。

胡歌 飾 多傑

多傑是瑪治縣的副縣長，並成立了巡山隊，但在即將建立自然保護區時，他卻失蹤。

胡歌飾演多傑。

張哲華 飾 邵雲飛

邵雲飛是報社記者，亦是白菊的昔日愛人。

張哲華飾演邵雲飛。

第1－2集：白菊弟弟參與盜獵

副縣長多傑帶領巡山隊打擊盜採羚羊集團惟失敗告終，民警白菊申請調離巡山隊獲批，她埋怨多傑不讓她進山。隊員冬智巴偷偷帶白菊進山，二人在晚上趕路時撞倒一隻羚羊，隊員慘被殺害，白菊看到遍地羚羊屍首十分無助，她更在現場發現弟弟白及竟是其中一員。多傑被上層問責，他被要求在一個月內提交當地的勘測報告以便引資。多傑與白菊齊齊去卓源湖找弟弟。

1. 楊紫、胡歌褪去明星光環

在《生命樹》中，楊紫和胡歌均褪去明星光環以及華服，二人均以滄桑的形象示人。楊紫在劇中基本上是全素顏出鏡，為了更貼合高原環境，嘴唇乾裂，甚至臉上晒到高原紅兼有皺紋，認真大付出！而胡歌更是一別以往英俊文雅的形象，蓄起絡腮鬍、更晒到膚色黝黑，足見誠意。除此之外，男女主關係和睦，楊紫曾是採訪中搞笑指不知該叫對方「胡哥」還是「胡歌」，足見好感情！

楊紫基本上是全素顏出鏡。

2. 梅婷、袁弘等實力派雲集

除了楊紫和胡歌外，《生命樹》匯聚了不少好戲之人！飾演張勤勤的梅婷是一級演員，足見演技獲業界及觀眾肯定，她先後參演《醬園弄·懸案》、《回來的女兒》等作品，力展演技多元化！除此之外，袁弘的加盟亦為作品增添不少色彩，他曾以細膩的演技贏得第7屆金牛獎最佳男配角，令人期待他在劇中的表現。

梅婷有份參演《生命樹》。

3. 黃金製作團隊心血之作

《生命樹》是由「正午陽光」出品，坊間更是盛傳「『正午陽光』出品，必屬精品」足見市場的信心。除此之外，導演李雪更是繼《瑯琊榜》以及《偽裝者》後，第三度與胡歌合作，二人的默契十足！除此之外，製片人侯鴻亮先後擔任《歡樂頌》、《知否知否應是綠肥紅瘦》的製片人，足見《生命樹》的幕後陣容矚目。

《生命樹》的鏡頭寫實。

4. 拍出高原靚景

《生命樹》的劇組為了還原高原生態守護的真實場景，到海拔4000公尺以上的可可西里、玉樹等地實地拍攝186天，最高的取景地點甚至到了5200米。楊紫更在進組後高原缺氧，血氧飽和度跌至僅70％，足見台前幕後對成品的追求。

《生命樹》的劇組拍出高原的唯美。

5. 有望衝擊2026年劇王

《生命樹》在播出前夕，微博指數勁破9000萬，更多次登上熱搜榜，破晒紀錄！除此之外，該劇的預告片釋出後，單日播放量就破1億，成績斐然，有望成為近年現實題材中的標誌性作品。

《生命樹》成績斐然！

