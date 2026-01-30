劉洋打頭陣景點獻唱感興奮 馮熙燮孖胡子貝殺入維港演繹新作

「維港伴我啟航 Sail with Me 音樂派對」於2月13日至16日、18日至22日，一連兩星期在北角東渡輪碼頭2樓舉行，龍婷、劉洋、顏米羔、占士丁丁和劉威煌，聯同樂壇生力軍馮熙燮、胡子貝、何晉樂、周智敏、劉芷君和徐惠晴以音樂為市民帶來維港體驗。

維港音樂派對連續兩周舉行

該音樂派對設為「雙時段」，每日首段節目由傍晚6時30分開始至8時正，由「新春好SING音」包括劉洋（2月13日）、顏米羔（2月14日）、占士丁丁（2月15日）、劉威煌（2月20日）和龍婷（2月21日）熱力開場；緊接晚上8時30分至10時正則由樂壇生力軍包括：何晉樂及周智敏（2月13日）、劉芷君及徐惠晴（2月14日）、馮熙燮及胡子貝（2月15日）接棒演出。

13號晚打頭陣的劉洋說︰「維多利亞港的景色真的很美，每次我有朋友來香港，我也會帶他們去欣賞維港兩岸，今次可以在維港旁對着粉絲唱歌真的感到很開心。」龍婷表示：「維港有她獨特的魅力，今次活動既有我們歌手表演，也有市集和素人busking，就算在此消磨一整天也會覺得充滿無限驚喜。」14號情人節晚上表演的劉芷君說：「我和徐惠晴會揀很多很冧的情歌送給大家。」來自《聲秀》的樂壇生力軍馮熙燮、胡子貝正商量會否在15號晚一起Jam歌，當然也會獻唱各自的個人新作。另外，北角東渡輪碼頭1樓增設市集及下午3時至7時「素人Busking時段」。

門票1.31公售

票價分別為港幣$680（VIP票連禮品包）、$480（ZONE A）和$380（ZONE B）三種，每張門票均包含音樂派對入場券一張、小食飲品、市集遊戲代幣5個及45分鐘洋紫荊維港遊船票一張（可搭乘2月13-16日指定17︰45-18︰30／18︰45-19︰30航班）。門票於 1月31日（星期六）在指定售票平台KKDAY、Patotix及Ticketflag公開發售。

「新春好SING音」環節（每晚6︰30開始），包括︰

・2月13日︰劉洋

・2月14日︰顏米羔

・2月15日︰占士丁丁

・2月20日︰劉威煌

・2月21日︰龍婷

緊接其後的 「樂壇生力軍」環節（每晚8︰30開始），目前已確定的演出組合包括：

・2月13日︰何晉樂（Rock）、周智敏（Emily）

・2月14日︰劉芷君（Aster）、徐惠晴（Vanessa）

・2月15日︰馮熙燮（Ryan）、胡子貝（Matt）

維港伴我啟航 Sail with Me 音樂派對

地點：北角東渡輪碼頭2樓

日期：2026年2月13日至15日、18日至22日

2樓主舞台為售票演出