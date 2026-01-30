周星馳以IP「星星群俠傳」發起人身份發掘人才 徵集大眾創意作品 創作者可獲與星爺面對面交流

周星馳之前密鑼緊鼓籌拍電影新作《女足》，其公司官方抖音「九五二七劇場」近日上傳一段短視頻，周星馳畫出食神史提芬周、包租婆和如花，同時呼籲大家參與共創內容。影片不僅喚起觀眾的童年回憶，也展示了動漫化表現的趣味與親和力，為專案增添了更多互動亮點。

發掘具備創意人才

30多年來，周星馳電影以獨特的喜劇風格，建構了深植華語世界的情感宇宙。那些小人物的角色與情節，映照了無數普通人的成長與奮鬥。如今，全新原創IP「星星群俠傳」首次以動漫形式呈現，掀起屬於全球華人的集體回憶潮。 星爺以「IP發起人」身份 發掘創意人才。 據官方團隊表示，項目邀請周星馳擔任「IP發起人」，提供一個創意展示的機會，讓更多普羅大眾可以發揮創意，共享創作帶來的經濟收益。特別是在 AI 技術快速普及的時代，透過共創活動，發掘更多具備創意的人才，推動未來創作的產業生態。

周星馳畫出形象食神週、包租嬸與如花妹，同時呼籲大家參與共創內容。

全新原創IP「星星群俠傳」首次以動漫形式呈現。

包租嬸

創作者可獲得與星爺面對面交流

活動向所有喜歡周星馳電影的影迷和創作者開放投稿與投票，優秀作品不僅有機會納入官方內容體系和享有經濟收益，創作者還可以獲得與星爺面對面交流、探討創作理念的機會。「共創群俠，由你開篇」，這種模式打破了傳統IP單向輸出，讓觀眾從旁觀者轉變為參與者，真正融入故事世界的構建，形成創作者、粉絲與IP共同推動的內容生態。

群像英雄世界觀與動漫呈現

「星星群俠傳」凝聚了超過30年的電影記憶，從經典作品中提煉出最具代表性的精神內核，將「小人物的努力、堅持與逆襲」轉化為當下依然具有共鳴的敘事語言。這不僅是一場情懷回顧，更是一種跨文化、跨世代的情感連結，喚起全球華人的共同記憶。作為全新原創IP，作品以群像英雄世界觀為核心，致敬周星馳作品中最具代表性的小人物精神。