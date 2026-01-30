周吉佩兒時拋橙絕技變音樂會環節 感激3年來有吉S粉力撐

歌手周吉佩（吉吉）日前於主題嘉年華馬戲團帳幕舉行音樂會，以色彩繽紛上衣示人的吉吉，開場以一連串快歌打開序幕，又大派「馬年金色銀紙」high爆全場。

「條路唔易行」

吉吉唱新歌《為何我比不上他》時，與全場觀眾大合場，場面温馨。及後他感觸多謝吉S粉（歌迷）的支持：「呢三年的確好多變化，但其實真係唔易行，好彩有在座你哋每一位陪我走過呢三年，我同你哋一齊成長，多謝你地一路咁錫我。」

現場不少吉S粉以小丑、馬戲團人物等打扮示人，與吉吉擺pose影大合照。吉吉即場大晒密技「拋橙」，贏得全場掌聲：「估唔到我細細個自己玩吓嘅技能，真係有一日會喺馬戲團帳幕裡面表演出嚟，所以唔好睇少自己識嘅每一樣技能。」吉吉換上皮褸孭結他唱《凡星》rock爆全場，最後以一連串快歌《重口味》、《隆重登場》等，掀起全晚高潮。