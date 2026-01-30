Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

袁和平執導《鏢人：風起大漠》大年初一上映 李連杰時隔15年重返武俠片 謝霆鋒蓄鬍造型亮相獲影迷盛讚

影視圈
更新時間：17:15 2026-01-30 HKT
發佈時間：17:15 2026-01-30 HKT

由「天下第一武指」袁和平執導，吳京擔任監製並領銜主演，集結李連杰、謝霆鋒、惠英紅、梁家輝、張晉、于榮光、于適、陳麗君等華麗陣容的武俠動作大片《鏢人：風起大漠》，今日宣布在2月17日（大年初一）香港、澳門同步上映。日前電影首支預告片首度曝光，短短1分15秒的片花，瞬間點燃影迷期待。

李連杰眼神凌厲

《鏢人》的演員陣容橫跨三代實力派巨星，打造華語影壇難得一見的武林盛事。現年81歲的導演袁和平親自坐鎮，為影片奠定頂級動作美學。其中最令影迷沸騰的，莫過於李連杰時隔15年再度出演古裝武俠作品。預告中他一句「匪，覺得我是官；官，覺得我是匪」，眼神凌厲如刀，更展現一招俐落驚人的單臂迴旋踢，王者氣勢震懾全場，宣告傳奇強勢歸來。

謝霆鋒睽違多年重返古裝作品

在首支預告中，監製兼主演的吳京飾演主角「刀馬」，飛身上馬的連貫動作行雲流水，僅以半張臉特寫便刻畫出角色飽經風霜的江湖氣息。而謝霆鋒睽違多年重返古裝作品，以蓄鬍造型持雙鞭登場，展現前所未見的狠戾氣場，與吳京的多次交鋒戲碼充滿爆發力，被影迷盛讚「《男兒本色》中那個拼命的謝霆鋒回來了！」。金像影后惠英紅的驚鴻一瞥則氣勢非凡，其角色在刀光劍影的江湖中如何展現女性力量，成為影片另一大看點。

四位金牌編劇聯手打造


 預告中，袁和平導演標誌性的動作設計火力全開，數百個鏡頭在荒漠、雪地、火城等實景中高速切換，馬戰、步戰、兵器對決招招到肉，結合劇組對馬蹄印等細節的嚴格考究，打造出沉浸感十足的真實江湖。梁家輝不怒自威、于適銀髮桀驁、陳麗君挽弓颯爽，每個角色僅短短一瞬便令人過目難忘。影片劇本由創造武俠經典《劍雨》的蘇照彬、執筆《智取威虎山》的楊子與《九龍城寨》的陳大利及《中國乒乓之絕地反擊》的俞白眉，四位金牌編劇聯手打造，為這個大漠鏢客的故事注入深厚底蘊與曲折劇情。袁和平導演此次傾注畢生功力親執導筒，將傳統硬派武打美學與現代電影語言融合，誓為華語武俠動作類型樹立全新標杆。

 
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
01:22
巴士安全帶︱強制佩戴要求先刪除 陳美寶：法律條文有不足 完善後再提交立法會
社會
1小時前
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示自選導航點 港人震驚：坐咗地鐵幾十年都唔知
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示目的地導航 港人震驚：搭咗地鐵幾十年都唔知
生活百科
2026-01-29 17:13 HKT
巴拿馬法院裁定長和兩港口合同違憲 公司反撃：裁決有違誠信 令人不齒 外交部：中方將採取一切必要措施
01:29
巴拿馬法院裁定長和兩港口合同違憲 公司反撃：裁決有違誠信 令人不齒 外交部：中方將採取一切必要措施
股市
1小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
00:55
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
2026-01-28 16:41 HKT
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活  帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊  擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活  帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊  擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
影視圈
9小時前
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
生活百科
2026-01-29 12:08 HKT
「辦公室內呻吟」片瘋傳 新加坡企業創辦人疑與女下屬激戰 遭公司除名
「辦公室內呻吟」片瘋傳 新加坡企業創辦人疑與女下屬激戰 遭公司除名
即時國際
8小時前
安全帶規例只適用於1.25後登記巴士？江玉歡冀政府解說 法律界議員：非直接規管乘客
02:47
安全帶規例只適用於1.25後登記巴士？江玉歡冀政府解說 法律界議員：非直接規管乘客
社會
7小時前
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
影視圈
2小時前