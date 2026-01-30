袁和平執導《鏢人：風起大漠》大年初一上映 李連杰時隔15年重返武俠片 謝霆鋒蓄鬍造型亮相獲影迷盛讚

由「天下第一武指」袁和平執導，吳京擔任監製並領銜主演，集結李連杰、謝霆鋒、惠英紅、梁家輝、張晉、于榮光、于適、陳麗君等華麗陣容的武俠動作大片《鏢人：風起大漠》，今日宣布在2月17日（大年初一）香港、澳門同步上映。日前電影首支預告片首度曝光，短短1分15秒的片花，瞬間點燃影迷期待。

李連杰眼神凌厲

《鏢人》的演員陣容橫跨三代實力派巨星，打造華語影壇難得一見的武林盛事。現年81歲的導演袁和平親自坐鎮，為影片奠定頂級動作美學。其中最令影迷沸騰的，莫過於李連杰時隔15年再度出演古裝武俠作品。預告中他一句「匪，覺得我是官；官，覺得我是匪」，眼神凌厲如刀，更展現一招俐落驚人的單臂迴旋踢，王者氣勢震懾全場，宣告傳奇強勢歸來。

謝霆鋒睽違多年重返古裝作品

在首支預告中，監製兼主演的吳京飾演主角「刀馬」，飛身上馬的連貫動作行雲流水，僅以半張臉特寫便刻畫出角色飽經風霜的江湖氣息。而謝霆鋒睽違多年重返古裝作品，以蓄鬍造型持雙鞭登場，展現前所未見的狠戾氣場，與吳京的多次交鋒戲碼充滿爆發力，被影迷盛讚「《男兒本色》中那個拼命的謝霆鋒回來了！」。金像影后惠英紅的驚鴻一瞥則氣勢非凡，其角色在刀光劍影的江湖中如何展現女性力量，成為影片另一大看點。

四位金牌編劇聯手打造



預告中，袁和平導演標誌性的動作設計火力全開，數百個鏡頭在荒漠、雪地、火城等實景中高速切換，馬戰、步戰、兵器對決招招到肉，結合劇組對馬蹄印等細節的嚴格考究，打造出沉浸感十足的真實江湖。梁家輝不怒自威、于適銀髮桀驁、陳麗君挽弓颯爽，每個角色僅短短一瞬便令人過目難忘。影片劇本由創造武俠經典《劍雨》的蘇照彬、執筆《智取威虎山》的楊子與《九龍城寨》的陳大利及《中國乒乓之絕地反擊》的俞白眉，四位金牌編劇聯手打造，為這個大漠鏢客的故事注入深厚底蘊與曲折劇情。袁和平導演此次傾注畢生功力親執導筒，將傳統硬派武打美學與現代電影語言融合，誓為華語武俠動作類型樹立全新標杆。



