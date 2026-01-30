Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

雲浩影回應酒吧食水煙：下次會小心 不會被「仙氣女神」標籤框住 幸運與 Air Supply合作跨年騷

影視圈
更新時間：15:45 2026-01-30 HKT
發佈時間：15:45 2026-01-30 HKT

雲浩影（Cloud）今日（30日）到尖沙咀出席活動，她透露早前忙於舞台劇及錄歌，最近也推出新歌《最好的解藥》，想在新一年給自己及大家力量，又指將在3、4月推出大碟，問到會否叫監製男友T-Ma幫手？她則表示沒特別搵對方。

參加創作營認識世界各地音樂人

雲浩影又透露參加了創作營，寫了很多好滿意的歌，也認識了很多來自世界各地的音樂人：「有來自馬來西亞同韓國嘅作曲人，識咗好多新朋友，（有邀請人幫你寫歌？）有呀，有啲人想寫歌畀韓國女團，我想偷嚟用，睇吓可唔可以碌到人情卡。（跳女團舞？）首歌係中輕快，唔使跳得勁，所以幾適合我。」

水煙會影響聲音

Cloud早前與國際殿堂級樂隊Air Supply在跨年騷合作，她指很幸運得到這機會，更大讚對方友善：「佢哋喺後台簽咗隻碟畀我，仲寫埋我個名，我鑲起咗！（有冇同佢哋傾偈？）大家好緊張表演，都係傾點走位，而且都唔夠膽講太多。」早前雲浩影被網民指控在酒吧吸食水煙，她承認當時做得不好，令大家誤會：「下次會小心啲，有違禁品唔會坐埋去，但同一班朋友出嚟，佢哋想咁做，我唔能夠話唔好。（係咪畀標籤框住？）食煙同水煙都會影響把聲，我唔係因為仙氣女神個名而唔咁做，我冇話要Keep住呢個名，個名只係網民畀我，我只係希望做好音樂。」

