郭羨妮再為《尋秦記》配音證加長版上映 Yanny單飛搵錢避談古天樂接洽Lolly Talk︰話唔埋拆夥

影視圈
更新時間：16:15 2026-01-30 HKT
發佈時間：16:15 2026-01-30 HKT

郭羨妮（Sonija）與Lolly Talk成員Yanny（劉綺婷）今日（30日）出席商場新春活動。提到農曆年，Sonija表示帶埋女兒跟隨老公返河南家鄉過年，放煙花氣氛好熱鬧，會帶保健品送給奶奶，送護膚品給老公的姊姊和妹妹。

《尋秦記》加長版添家庭戲

問可會帶電影《尋秦記》的閃卡送給親友留念？她笑言要儲，琴清的數量比較少，「我儲了一張也被女兒據為己有！都可以帶一些《尋秦記》的紀念品送給親友。」問到是否推出《尋秦記》加長版？Sonija表示剛完成配音，稱上映機會好大，主要加入了家庭戲。在旁的Yanny指看了五次電影《尋秦記》，曾幫手宣傳穿上戲服扮琴清，煮心型牛扒給古天樂試味；Sonija大讚Yanny扮琴清維妙維肖，「古仔仲親手餵她食牛扒，古仔平時畀個心（手勢）也不肯！」問她是否羨慕？Sonija笑言不會羨慕，「我有老公餵。」

提到不少觀眾看電影《尋秦記》後大讚Sonija保養得宜，她指會到美容院，身形管理就是多做運動，「最緊要周圍觀察，四圍去，培養內涵。」談到女兒現年13歲，外貌似足她一樣靚女，她笑指︰「可以再靚一點，希望越大越靚！」

最後提到Lolly Talk約滿公司，Yanny承認有幾間不同公司與她們洽談。問到古天樂可有跟她們洽談？她避談指8位成員會一齊傾討論去向，仍未有定案。談到有可能拆夥？她說：「說不定，我們8人會保持溝通。」笑稱是次出席活動，「獨自賺錢先！」

